Žena děsila sousedy čarodějnickými rituály, dostala podmínku a musí se léčit

Plzeň zkusí najít firmu pro modernizaci osvětlení, chce ho mít úspornější

Miliardová akce na výměnu 23 tisíc svítidel v Plzni by se mohla řešit i formou PPP projektu, pokud to bude pro město výhodné. Výměna by měla trvat asi dva roky, město by pak ušetřilo asi 40 procent...