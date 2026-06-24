Skončete to do dvou minut, nebo odcházím. Bůh šašek chtěl rychlý rozsudek

Původní podmíněný trest za pěstování konopí, udeření muže tyčí a zveřejněná videa s nadávkami soudcům Okresního soudu Plzeň-sever mu dnes plzeňský samosoudce zpřísnil kvůli dalším videím s nadávkami a výhrůžkami. Ty směřovaly na pracovnice OSPOD a soudkyni, která loni rozhodla o odebrání malého dítěte z Ohnivého draka.
Matka mu zemřela krátce po domácím porodu ve společenství v září 2024. Soudkyně pak pětiměsíční holčičku svěřila do péče prověřeným opatrovníkům z východních Čech, nenechala ho biologickému otci.
Stančík skončil před plzeňským soudem kvůli videím, ve kterých nešetřil výrazy typu sv*ně, kráva, arogantní z**di. Tak častoval lidi, kteří rozhodovali o tom, kdo bude vychovávat malou holčičku.
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„Video vyvolalo v pracovnicích OSPOD obavy,“ shrnul v obžalobě státní zástupce Jiří Růžička.
Souzený muž obžalobu odmítal. „Nikoho jsem zastrašovat nechtěl. Mému kamarádovi arogantně berou dítě bez jakékoli možnosti toho, že by soudkyně dala možnost vyslechnout naše svědky. Proč mluvím hanlivě? Protože vím, že na tohle ego slyší. Když bych řekl, že soudy nekonají správně, nikoho to nezaujme. My rozvíjíme poznání lásky, jsme v srdci prožívající. Jsme prožitkové interaktivní divadlo, žádná sekta, jakou z nás média dělají,“ vymezil se Stančík alias bůh šašek proti obžalobě.
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Podle Stančíka je celý případ proti němu vykonstruovaný. Překvapilo ho, že k soudu dorazil jiný státní zástupce, než přišel minule.
V průběhu jednání Stančík změnil názor a řekl, že není zapotřebí přehrávat v soudní síni obě videa, kvůli kterým je obžalovaný. Jedno má půl hodiny, druhé přes dvě hodiny. Přitom na jejich přehrání před dvěma měsíci trval.
Soudci dnes vypočítával, že kvůli svým případům psal na ministerstva spravedlnosti i vnitra, prezidentovi, premiérovi, poslanci Jindřichu Rajchlovi i ombudsmanovi.
Pak se otočil na státního zástupce. „Pokud mi nebudete odpovídat na otázky, jak jste řekl, tak já vás vyzývám ke smíru, abyste opustil kauzu, protože čtrnáct měsíců (dubnové pravomocné odsouzení Lukáše Stančíka u Okresního soudu Tachov - pozn. red) by vám už mohlo stačit. Já sedím v garáži v Plasích, já už mám kriminál odsezený. Jsem jenom v baráku. Nikam nechodím. Nemám peníze, nežiju. Žiju jenom s přáteli, se kterými tam bydlím. Klidně mě odsuďte. Klidně mě zavřete,“ nabíral Stančíkův proslov na intenzitě.
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Před soudcem prohlásil, že porušuje zákaz uložený tachovským soudcem, který mu zakázal ve zkušební době odsouzení vyrábět, zveřejňovat a vystupovat ve videích zveřejňovaných na všech platformách. „Řekněte soudci, že vysílám. At přijede policie a zavřete mě. Já říkám pravdu vám všem, jak tady fungujete. Mě nikdo nevyšetřoval a jsem překvapený, že mi přišla obsílka, že jsme u soudu,“ sypal ze sebe obžalovaný.
Najednou prudce zvýšil hlas. „Dvě minuty na to máte. Uzavřete to. Jak to neuzavřete, já odcházím,“ vypálil Stančík směrem k soudci. Ten mu odvětil, že za dvě minuty není možné případ rozhodnout. „Pravidla neurčuji já, státní zástupce ani vy, ta jsou daná zákonem,“ vysvětloval soudce.
Nato se obžalovaný zvedl. „Tak se mějte hezky. Odcházíme, přátelé,“ podíval se směrem ke čtyřem lidem, kteří ho doprovázejí na téměř každém jednání soudu. Při odchodu najednou vytáhl mobilní telefon. „Tady si vás ještě natočím, abyste věděli, vole. Tady v tom státě se toho nesmí, třeba říkat pravdu,“ komentoval nahlas svůj odchod.
Státní zástupce v závěrečné řeči navrhl Stančíkovi za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování navýšení trestu i od tachovského soudu o půl roku, zkušební dobu podmínečného odsouzení chtěl prodloužit na tři roky. Trest mu soudce navýšil podle návrhu obžaloby, zkušební dobu ale vyměřil na 2,5 roku.
„Myslím, že ta je dostatečná, je vyslovený i dohled probačního úředníka,“ vysvětlil soudce Vladimír Žák. Ten připomněl, že součástí trestu je pro obžalovaného zákaz natáčení videí, jejich zveřejňování a vystupování v nich. Rozsudek není pravomocný.
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29. dubna 2026