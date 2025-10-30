Z boha šaška je teď Joker. Senát řeší sektáře z Plas kvůli výhrůžkám soudci

  12:10
Zakladatel sekty v Plasích na Plzeňsku Lukáš Stančík opět stanul před soudem. Tentokrát za video, kde vulgárně vyhrožoval soudci Okresního soudu Plzeň-sever. Sekta se do povědomí veřejnosti dostala loni v září, kdy po domácím porodu v sídle společenství zemřela rodička.
Lukáš Stančík u Okresního soudu v Tachově. (30. října 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Lukáš Stančík přišel k Okresnímu soudu v Tachově v obleku záporné komiksové...
Lukáš Stančík označil soudní jednání ohledně svěření do péče malé Evelínky,...
Lukáš Stančík popisuje, jak vypadal domácí porod.
Lukáš Stančík alias bůh šašek dnes přišel k Okresnímu soudu v Tachově v oblečku záporné komiksové postavy Jokera známého ze série filmů s Batmanem. Doposud si oblékal šaškovský oblek.

Přímo v soudní síni chtěl natáčet stream, aby ho pak sdílel na sociální síti. To mu ale soudce nedovolil. Přišel sám, bez advokáta. Jako svědek ho doprovázel Marian P., v jehož domě sídlí sekta Život v srdci a jemuž po domácím porodu zemřela přítelkyně, a jeho sedmnáctiletý syn.

Chová se jako guru. Matka se marně snaží vyrvat syna ze spárů sekty „boha šaška“

Stančík měl již dříve několik konfliktů se zákonem, jeho vyhrožováním se policie několikrát zabývala a několikrát ho i obvinila. Soudy ho za to doposud potrestaly buď podmínkou, nebo případ vyhodnotily jako přestupek, který pak řešila přestupková komise.

Stančík tak ve svých internetových videích na YouTube vulgárně vyhrožoval právě předsedkyni přestupkové komise v Plasích či soudkyni Okresního soudu Plzeň-sever Kateřině Tomanové, která rozhodovala o osudu miminka narozeného v sektě. V této souvislosti ho také letos v dubnu policisté obvinili, zadrželi a navrhli vazbu. Žalobce jim ale nevyhověl a Stančík byl ze zadržení propuštěn.

„Jsi podjatá jako kráva!“ Za výhrůžky soudkyni vůdce sekty obvinili a zadrželi

Vulgárně se vyjadřoval i k soudci Okresního soudu Plzeň-sever Radku Vydrovi, který ho za přečiny vyhrožování a výtržnictví již dříve potrestal. Uložil mu trestním příkazem podmíněný trest osm měsíců vězení s odkladem na 18 měsíců. Bylo to za napadení muže v Plasích holí.

Ve videu z března letošního roku nadává na již zmíněnou soudkyni a soudce. „Soudnictví je to čů...ovina, soudkyně vzala otci dítě, to jste pos..li. Vy sv... z plzeňského soudu, bůh a satan si s tebou vytře pr.... S nikým z vás se sr... nebudu, zavřete mě vy sv.... Jste povrchní zm... Už teď ti říkám Vydro, že jsi čů... jako vrata. Já jsem bůh na zemi,“ řval vulgárně v jednom ze svých videí Stančík.

Podle státního zástupce se tak dopustil výtržnictví a přečinu vyhrožování s cílem působit na orgány veřejné moci. Ohrožen je až tříletým vězením.

„Jsem profesionál, na podobné výpady bych měl být zvyklý a připravený. V tomto konkrétním případě ale výrazy přesáhly únosnou mez, bylo to přes čáru, vnímal jsem je nejen jako útok na moji osobu, ale na celou justici. Tedy jako útok na jeden ze tří pilířů demokracie,“ uvedl soudce Radek Vydra, který se připojuje s nárokem na nemajetkovou újmu ve výši 10 tisíc korun.

„Já bych to i přešel, ale moje okolí ne. Moje rodiče a přítelkyně se o mě báli. Je pravda, že některé výrazy zaváněly hrozbou. Už jsem obžalovaného soudil a vím, že je schopen fyzického ataku. Nechtěl jsem to brát na lehkou váhu. Byla poškozena moje důstojnost a čest nejen jako soudce, ale i jako občana,“ dodal.

Zakladatel sekty z Plas přišel k soudu v obleku šaška, policie jej musí pustit

„Stojím si za tím, co jsem řekl. Nesouhlasím s tím, že bych vyhrožoval s cílem působit na orgán veřejné moci. Neměl jsem za cíl manipulovat, šlo jen o mé čisté sdělení,“ řekl dnes bůh šašek a stejně jako ve svých videích i u soudu zvyšoval hlas a mluvil vulgárně.

Podle znaleckého posudku z oboru psychologie je Stančík přesvědčený o své výjimečnosti. Chybí mu pocity zodpovědnosti, viny, lítosti. „Užívá si situace, kdy má moc nad druhými, špatně snáší situace, kdy je podřízen, negativně snáší nesouhlas a kritiku, potřebuje vzrušení a pozornost, aby se nenudil,“ zaznělo dnes u soudu.

Náboženská sekta sídlící v Plasích se do povědomí veřejnosti dostala loni v září právě po zpackaném domácím porodu. Rodičce, člence sekty, nevyšla z těla placenta, zkolabovala a přivolaní záchranáři ji pak odvezli do nemocnice. Tam po několika dnech zemřela.

Bůh šašek i otec narozené holčičky tvrdí, že si rodičku vzala Bába šedivá. Ta ženy ovládá a je třeba ji z nich dostat, vymlátit. Žena před tragédií oznámila, že chce ze sekty odejít a jít si vlastní cestou. To jí ale Stančík nechtěl dovolit.

Soud, který rozhodoval o dítěti, nakonec dospěl k závěru, že jeho otec žije natolik odlišným způsobem života, že to pro dítě není dobré, a svěřil ho trvalým pěstounům. Policie případ tragického porodu nakonec odložila.

Bůh šašek o sobě tvrdí, že žije láskou. Ve svých videích ale lidem přeje smrt, rakovinu, vulgárně nadává na všechny a všechno. Odmítá být součástí sociálního systému, nechodí do práce, nemá žádné peníze a žádá je po veřejnosti.

12. listopadu 2024
To se nepovedlo. Zrcadlo nádražních toalet odráží na chodbu muže u pisoárů

Pisoáry na zmodernizovaném Hlavním nádraží v Plzni jsou zbrusu nové, designově pěkné a čisté. Mají však jednu chybičku. Dámy, které se vracejí z toalet, mohou snadno zahlédnout pány při ´akci´....

27. října 2025  13:19

Řidiči by chtěli turbokřižovatku bez kolon. Takový zázrak možný není, říká náměstek

Přesně před měsícem vjeli řidiči na přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. Hodně řidičů kritizuje stání v kolonách před samotným nájezdem na turbokruhák, semafory na nájezdech,...

27. října 2025  11:31

