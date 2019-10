Otřes mozku, sešitý ret. Za útok na žalobce dostal recidivista 30 měsíců

Trest si Radek Berky odpyká ve věznici s ostrahou. Sedmadvacetiletému muži původně hrozilo za napadení úřední osoby a výtržnictví až šest let vězení.

Obhájce ale požadoval případ překvalifikovat na ublížení na zdraví, kde je nižší sazba od šesti měsíců do tří let. A soud návrhu vyhověl.

„Nepodařilo se prokázat, že napadení souviselo s tím, že poškozený je státní zástupce,“ vysvětlila soudkyně Linda Hnátová.

Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro případné odvolání.

Státní zástupce Libor Řeřicha jel letos v únoru na hokejový zápas do Plzně. Po utkání si šel koupit jídlo do večerky v Tylově ulici. Podle obžaloby se incident stal před obchodem na ulici.

„Najednou mi obžalovaný zastoupil cestu a začal, jestli něco bude. Nevěděl jsem, co po mě chce. Jestli mi chce rozbít hubu nebo peníze. Řekl jsem mu, ať se na to vykašle, že jsem státní zástupce, ať z toho není problém,“ řekl již dříve u rokycanského soudu osmapadesátiletý Řeřicha.

Státní zástupce Libor Řeřicha

Co se přesně stalo, si poškozený nepamatuje. Podle svých slov byl celý od krve, která mu tekla z úst. Chtěl z místa činu odejít, ale Berky mu údajně zase zatarasil cestu.

„Pořád na mě jako nepříčetný křičel, ať se prokážu, že jsem státní zástupce. Pak jsem dostal další rány,“ popsal Řeřicha, který se po napadení dostal do nejbližšího domu, kde se schoval. Z útoku si odnesl sešitý ret, rozbitý nos a neviděl na oko.

Radek Berky, který už byl v minulosti trestaný, popřel, že by konflikt vyvolal. Tvrdí, že ho Řeřicha vyprovokoval rasistickými poznámkami a urážkami. Berky v ten večer vypil lahev vodky a nějaká piva. Nadýchal 1,6 promile.

„Stál jsem před večerkou, když za mnou státní zástupce přišel, chytil mě za bundu a řekl mi, že je škoda, že Hitler nedokončil to, co začal. Dal mi dvě rány pěstí do obličeje. To už jsem se neudržel,“ uvedl u soudu recidivista a odmítal, že by poškozeného znal a tudíž nevěděl, že je státní zástupce.

„Nikdy jsem se s tak starším člověkem nepopral, je mi to líto. Byl jsem z toho psychicky vyřízený. Ale on mě urážel,“ hájil se dnes u soudu Berky.

V jeho neprospěch vypovídal i svědek, který incident viděl. „Ptal jsem se Berkyho, proč toho staršího pána bije a on mi řekl, že je to státní zástupce. Nic víc. Ten starší pán nic nedělal, neútočil. Řekl jsem mu, ať ho nechá, ale odstrčil mě, pak pána udeřil pěstí a kopl do něj,“ popsal svědek.