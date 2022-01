Nechal se uspokojovat od školačky, tvrdí obžaloba. Muž staré události popírá

Obžalovaný muž před soudem mlčí. Z jeho výpovědí při vyšetřování vyplynulo, že všechna obvinění od počátku popírá.

„Nikdy jsem neudělal, co je mi kladeno za vinu. Nikdy jsem s ní nikde nebyl sám, nikdy k ničemu nedošlo,“ vypověděl po obvinění z pohlavního zneužití čtrnáctileté dívky.

„Vinu popírá, nic nemůžeme označit za nesporné,“ potvrdila mužova slova jeho advokátka Jana Sládková.

Obžalovaný, který podle svých slov tráví většinu roku pracovně v zahraničí, při výsleších jen připustil, že si s dívkou telefonoval a psal.

„V prvních zprávách mi psala, jak měla těžký život. Chtěla, abych jí psal něco hezkého. Já jí řekl, že ne, že mám manželku a dítě. Kolikrát jsem jí říkal, ať mi nepíše, že s ní nechci být v kontaktu. Pak jsem se začal bát, aby se o tom manželka nedozvěděla. Poslala mi i fotografie. Já je nechtěl, smazal jsem je. Vztah jsem s ní neměl, jen jsme se znali,“ uvedl muž při jednom z výslechů.

S dívkou, která na Rokycansko přišla k příbuzným po pobytu v dětském krizovém centru, byl muž v kontaktu i přes sociální sítě. Psal si s ní přes účet s vymyšleným jménem. Ten prý založili jeho kamarádi.

„Na služebních cestách jsem psal hlouposti, nebyl jsem je schopen vysvětlit ani sobě,“ uvedl k tomu v minulosti. Udání mu přijde jako pomsta, řekl už dříve.

Dívka od něj požaduje 200 tisíc za nemajetkovou újmu. Muži hrozí až osm let vězení. Podle názoru Vrchního soudu v Praze by ale případ mohl být kvalifikovaný i jako znásilnění, pak by trest mohl být až 12 let.

Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců.