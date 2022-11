Narkomanka házela s kojencem a způsobila mu zlomeniny, dostala podmínku

„Krajský soud v Plzni uznal obžalovanou Lucii N. vinnou ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Obžalované byl uložen trest odnětí svobody v trvání sedmi měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let,“ potvrdila mluvčí soudu Jana Rubášová.

Žena navíc musí uhradit zdravotní pojišťovně téměř 200 tisíc korun za léčení chlapce.

Zároveň soud zprostil obžaloby otce dítěte Mikuláše D., který podle obžaloby s dítětem také nevhodně zacházel. „Nebylo však prokázáno, že skutek popsaný v obžalobě skutečně spáchal,“ dodala Rubášová.

Rozsudek je pravomocný, všichni účastníci řízení se vzdali práva na odvolání. Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti hrozil obžalovaným až dvouletý trest vězení.

Žena rodila pod vlivem drog

Podle žalobkyně rodiče čtyřměsíční dítě vyhazovali, třásli s ním nad hlavou, simulovali i pád s prudkým zastavením. Nejméně jednou s ním matka hodila na postýlku. Dítě mělo hematom v obou polokoulích mozkových, krevní výrony na obou stranách hlavy a dvě zlomeniny kosti holenní.

Otec dítěte odmítl, že by mu zranění způsobil on. Tvrdil, že po porodu mu v nemocnici řekli, že čtyřiadvacetiletá Lucie N. rodila pod vlivem pervitinu.

Prvního čtvrt roku byla žena s miminkem u své matky v Havířově. „Tam jsem viděl, jak (Lucie) vzala plačícího chlapce, nadzvedla ho a silně s ním třepala. Začal jsem na ni křičet, co to dělá. Pohádali jsme se. Řekl jsem to její mamince, ale ta mi nevěřila,“ prohlásil u soudu muž.

Poté, co se dvojice přestěhovala zpátky do Plzně, problémy neskončily. Nervózní žena prý se synem zase třásla a hodila ho na postel. Partner jí dal facku, asi někdo ze sousedů pak zavolal policii. Protože chlapec pak začal kašlat a dusit se, jeli s ním na pohotovost.

Po třech dnech šli k lékařce a ta je poslala zpět do nemocnice. Matku s dítětem si tam nechali. „Prý zase byla pozitivní na drogy. Pak mi zavolali, že syna převáží z dětské nemocnice na druhý konec Plzně. Tam už na nás čekala policie. Po zjištění, že má syn poranění hlavy, jsem spadl do drog. Z mé strany ke zranění dítěte určitě nedošlo,“ tvrdil souzený muž při výsleších na policii.

Připustil, že s chlapcem si hrál, jen ho trochu nadhodil, ale nic špatného to podle něj nebylo.

Dítě se léčilo v nemocnici měsíc, pak se o něj začala starat babička. Soud oba partnery zbavil rodičovských práv. S tím však otec dítěte nesouhlasí. Tvrdí, že co ho propustili z výkonu trestu, drogy už nebere.