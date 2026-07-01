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Výhrůžkami smrtí ji nutili k prostituci, přišla kvůli tomu o děti. Trest? Podmínka

Petr Ježek
  12:31
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Obžalovaná Bohuslava R. (vlevo) s obhájci. | foto: Petr Ježek, MF DNES

S podmíněnými tresty vyvázli muž se ženou, kteří před dvaceti lety nutili na Chebsku drsnými metodami mladou matku k prostituci. Tehdy šestadvacetiletá oběť čelila výhrůžkám pistolí, pachatelé jí dokonce vzali dvě maličké děti a vyhrožovali, že když nebude vydělávat prostitucí, zabijí je. Rozsudek Krajského soudu v Plzni v málem promlčeném případu zatím není pravomocný.

„Jedná se o velmi extrémní situaci, soud se běžně nesetkává s něčím spáchaným před dvaceti roky,“ vysvětlil předseda soudního senátu Tomáš Bouček, proč za obchodování s lidmi vyměřili Peteru Marcusovi F. z Německa tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou. Jeho tehdejší české partnerce Bohuslavě R., která vše popírala, vyměřili dvouletý trest s tříletou zkušební dobou.

Rozsudek není pravomocný, všichni včetně státního zástupce si nechali lhůty pro případná odvolání.

Policie se o případu dozvěděla náhodou v roce 2020, necelý rok před jeho promlčením.

Opakovaně jí vyhrožoval, že když peníze nevydělá, děti odveze do dětského domova a už je nikdy neuvidí. Žena ze strachu poskytovala v podniku různé sexuální služby.

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