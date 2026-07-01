„Jedná se o velmi extrémní situaci, soud se běžně nesetkává s něčím spáchaným před dvaceti roky,“ vysvětlil předseda soudního senátu Tomáš Bouček, proč za obchodování s lidmi vyměřili Peteru Marcusovi F. z Německa tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou. Jeho tehdejší české partnerce Bohuslavě R., která vše popírala, vyměřili dvouletý trest s tříletou zkušební dobou.
Rozsudek není pravomocný, všichni včetně státního zástupce si nechali lhůty pro případná odvolání.
Policie se o případu dozvěděla náhodou v roce 2020, necelý rok před jeho promlčením.
Opakovaně jí vyhrožoval, že když peníze nevydělá, děti odveze do dětského domova a už je nikdy neuvidí. Žena ze strachu poskytovala v podniku různé sexuální služby.