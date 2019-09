Lupič si po přepadení pumpy hrál na svědka, statisíce rozházel za týden

Na čerpací stanici v Losiné nedaleko Plzně přiběhl v červnu celý udýchaný jednadvacetiletý Václav Paleček. Policistům tvrdil, že marně naháněl lupiče, který pumpu jen chvíli předtím přepadl.

Po více než týdnu policisté lupiče skutečně dopadli. Zatkli korunního svědka Palečka. Za loupež mu hrozí až deset let vězení.

Paleček se několik dnů po činu přiznal policistům, v úterý doznání zopakoval i před trestním senátem.

„Asi čtrnáct dnů před činem mě kvůli dluhům vyhodila máma z domova. Pak jsem spal u kamarádky. Sedmého června večer jsem byl v Plzni v kavárně. Protože jsem neměl žádné peníze, do Losiné pro věci jsem si šel pěšky. Když jsem šel lesem kolem čerpací stanice, napadlo mě, že bych ji přepadl. Došel jsem si k mámě pro své věci, v lese nad čerpačkou jsem se převlékl a pak jsem se rozhodoval, jestli to udělám, nebo ne. Rozhodl jsem se, bohužel, že ano,“ vysvětlil mladý muž, kterého k jednání přivezla z vazby vězeňská eskorta.

Protože na čerpací stanici občas pomáhal mýt stojany, věděl, jak to tam chodí. Když čerpadlář uzamkl budovu a šel k autu, lupič s kuklou na hlavě, v oblečení otočeném naruby a s nožem v ruce vyběhl z úkrytu za autobazarem.

Z lupu poplatil část dluhů a půjčil si luxusní vůz

Přepadený popsal, že maskovaný lupič jej překvapil. když si odemykal auto.

„Šli jsme ke dveřím. Třásly se mi ruce. On se mě snažil uklidňovat, že když nebudu dělat potíže, nic se mi nestane. Když jsme došli k trezoru, hodil po mně igelitovou tašku, abych do ní naházel obsah trezoru. Pak ještě zkontroloval trezor, jestli je prázdný. Řekl něco, ať nemluvím, a utekl. Zamkl jsem a volal linku 158. První hlídka dorazila za tři až čtyři minuty. Přišlo mi, že pachatel to tam relativně zná, ale nevěděl jsem, kdo to je,“ vysvětlil čerpadlář.

Lupič s penězi utekl do nedalekého lesa. „Nechtěl jsem nikomu ublížit, v objektu jsem byl tak patnáct sekund. Běžel jsem dál do lesa. Slyšel jsem, jak přijíždí policisté. Hlouběji v lese jsem se převlékl. Slyšel jsem psovody. Tak jsem šel ještě hlouběji, tam jsem odhodil oblečení a běžel zpátky na čerpačku a zahrál jsem si na svědka,“ přiznal souzený muž, který několikrát zopakoval, že lituje toho, co provedl.

Podle obžaloby a provozovatelky čerpací stanice uloupil asi 370 tisíc, on tvrdí, že odnesl asi o sto tisíc méně. „Poplatil jsem nějaké dluhy, koupil dvě televize pro kamaráda, sobě mobil, oblečení, půjčil Bentley,“ vysvětlil muž, proč byl při zatčení asi deset dnů po činu už zase bez koruny.