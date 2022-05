Případ vysátých desítek milionů ze zdravotní pojišťovny se vrátil k soudu

Původně byl v kauze obžalovaným jen lékař Zbyšek U. z Plzeňska, který provozoval několik ordinací. Podle obžaloby pojišťovně vykazoval péči o pacienty i u nich doma.

Na podzim 2016 soud uznal lékaře vinným z podvodu a poslal jej na sedm let do vězení. Když jeho odvolání řešil Vrchní soud v Praze, lékař přišel s verzí, že o všem věděl Cibulka. Soud verdikt zrušil a případ vrátil do Plzně.

V září 2018 soudci v Plzni kauzu znovu otevřeli. Kromě lékaře Zbyška U. byl nově obžalovaným i Cibulka. Škoda se pohybovala podle spisu kolem 50 milionů.

„Jeho jednání mě rozhodilo, já ho bral jako slušného člověka. Snažil se do toho zatáhnout více lidí, aby vinu rozmělnil,“ řekl nyní u soudu Cibulka.

V průběhu původního procesu lékař zemřel, jeho případ tak soud zastavil.

Vynesení rozsudku překazil kolaps

V létě 2020 měli soudci naplánovaný rozsudek. Cibulka se první den dozvěděl, že je vinen, ale kvůli popisování jednotlivých skutků se soudci nedobrali až k výši trestu.



Další den obžalovaný u soudu chyběl, po kolapsu skončil v nemocnici. Bez něj soudci nemohli pokračovat ve vyhlašování verdiktu. Vyhlášení rozsudku tak skončilo až loni v lednu, to už ovšem byl předseda původního senátu na jiném soudu. Cibulka byl potrestán pětiletým trestem.



Po jeho odvolání pražský soud rozsudek zrušil a vrátil spis do Plzně.