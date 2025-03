Dělal vše, aby se na to nepřišlo, řekl soud. Potvrdil trest pro exšéfa pojišťovny

Před dvěma lety jej vynesl Krajský soud v Plzni. Podle soudu Cibulka v letech 2005 až 2012 za úplatky, zahraniční dovolené či koupi garsonky v Plzni kryl vykazování fiktivních ambulantních výkonů a domácí zdravotní péče soukromého lékaře Zbyška Urbana.

Proti rozhodnutí vrchního soudu není řádný opravný prostředek, Cibulka může prostřednictvím svého obhájce podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Obhájce řekl, že mu tuto možnost doporučí.

Cibulka po celou dobu svého stíhání popírá, že by se na trestné činnosti podílel. Soud vycházel především z dřívějších výpovědí lékaře Urbana. Původně totiž čelil obžalobě pouze Urban, v roce 2016 ho soud poslal na sedm let do vězení. Urban se odvolal a uvedl, že se na trestné činnosti podílel i Cibulka. V roce 2018 tedy začal soud znovu už s obžalovanými Urbanem a Cibulkou, Urban o rok později zemřel.

Předseda odvolacího senátu Pavel Zelenka dnes ve zdůvodnění rozhodnutí vrchního soudu uvedl, že obžalovaný Cibulka se výrazně podílel na způsobené škodě. „Výrazně přitěžující okolností je, že měl jako ředitel důsledně hájit zájmy Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Místo toho udělal vše pro to, aby nedošlo k odhalení trestné činnosti,“ sdělil Zelenka.

Vrchní soud nevyhověl žádosti státního zástupce, aby účastenství obžalovaného na trestném činu změnil na spolupachatelství a podvod. Také nepřiznal náhradu škody ve výši téměř 43,2 milionu korun poškozené ZPMV.

Urban podle rozsudku Cibulkovi platil nejdříve 100 tisíc korun jednou za dva tři měsíce, pak jednou za měsíc, později se suma zvedla až na 200 tisíc korun, koupil mu také byt se zařízením v Plzni či tři zahraniční dovolené.

Podle soudu se na podvodech muselo v pojišťovně podílet víc lidí, nikoho jiného se ale nepodařilo odhalit a zajistit proti němu důkazy. Cibulkovi hrozilo pět až deset let vězení, jedinou polehčující okolností byla podle soudu jeho dosavadní bezúhonnost. K trestu spíše při spodní hranici se soud přiklonil i kvůli délce trvání celého procesu.