Za perverzní týrání chlapce podmínka? Verdikt nad macechou napadl šéf žalobců

Na zvrat v případu upozornil server Novinky.cz. Podmínečný verdikt si žena vyslechla u Vrchního soudu v Praze. „Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal dovolání v neprospěch obviněné ženy, která závažným způsobem zhruba tři roky týrala syna svého partnera,“ potvrdil pro iDNES.cz mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Obviněná žena podle rozsudku chlapce od čtyř let jeho věku zamykala do komory, zalepovala mu oči i ústa lepicí páskou, nutila ho uklízet vlastní výkaly a moč, bolestivě mu svazovala končetiny nebo ho škrtila, to všechno v úmyslu vynutit si jeho poslušnost v době nepřítomnosti jeho otce.

Krajský soud v Plzni v prosinci 2023 ženu odsoudil za týrání a znásilnění k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř let. V odvolacím řízení pak Vrchní soud v Praze v květnu 2024 zrušil předchozí rozsudek a uložil obviněné nový trest za přečin týrání svěřené osoby odnětí svobody v trvání tří let s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let.

Nejvyšší státní zástupce se rozhodl tento rozsudek napadnout dovoláním z důvodu nesprávného právního posouzení skutku.

Vrchní soud nezohlednil délku týrání

„Vrchní soud v Praze nedovodil u obviněné přísnější právní kvalifikaci pro delší dobu páchání, neboť obviněná chlapce týrala s přestávkami vždy jen v době, kdy byl u svého otce. Nejvyšší státní zástupce však má za to, že vzhledem k závažnosti týrání je třeba i v takovém případě delší dobu páchání v právní kvalifikaci zohlednit,“ vysvětlil důvody dovolání mluvčí.

Nejvyšší státní zástupce navrhuje Nejvyššímu soudu, aby napadený rozsudek zrušil a nařídil Vrchnímu soudu v Praze věc znovu projednat a opětovně rozhodnout.

„Jednáním obviněné došlo k velmi ponižujícímu a zraňujícímu zásahu do důstojnosti poškozeného, který takové zacházení nesl velmi úkorně a silně ho stresovalo,“ argumentuje podle serveru Novinky.cz Stříž v podaném dovolání.

Po rozvodu rodičů navštěvoval dnes jedenáctiletý chlapec svého otce jednou za 14 dnů. Ačkoliv ho měl rád, bál se k němu chodit. Nechutné praktiky na něm podle státního zástupce prováděla otcova nová partnerka od roku 2017 do června 2020.

„Nezletilého zavírala do kumbálu a nechala ho tam, až se počůral a pokakal. Pak ho nechala výkaly a moč rukama po sobě uklidit. V jednom případě mu přelepila oči a pusu, přivázala ho lepicí páskou k posteli nebo ho zabalila do černého gumového pytle, do pusy mu dala erotický roubík a na hlavu nasadila plynovou masku,“ popsal žalobce.

To vše proto, aby jí dítě poslouchalo, aby si u něj získala respekt. Chlapce podle spisu žena také škrtila provazem, osahávala ho na přirození a do análního otvoru mu zasunula nezjištěný předmět.

Ze sadomasochistických praktik ženu usvědčily fotky, které kriminalisté nalezli v jejím mobilu. Na jednom snímku je sama s obnaženým prsem, u kterého drží přitisknutého chlapce. Žena ale tvrdí, že na nich je její syn, když ho ještě kojila. Vinu popírá.

Motivace ženy mohla být podle znalce různorodá. Od trestání neposlušnosti až po přenesenou agresi z partnera na jeho dítě. Podle advokátů spoutání dítěte v pytli a nasazení plynové masky bylo jednorázovým trestem, protože chlapec ženu podle jejích slov neposlouchal, byl vzdorovitý, nechtěl jíst a močil na nábytek.

Dítě týrala sadomasochistickými praktikami i výkaly (11. 12. 2023)