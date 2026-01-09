Tragédie se stala 26. února loňského roku. Řidička tramvaje přehlédla ve stanici Světovar mladíka, který seděl v kolejišti. Toho pak vláčela více než kilometr. Devastujícím zraněním devatenáctiletý muž podlehl. Při pátečním projednávání řidička vinu přiznala.
Osmačtyřicetiletou tramvajačku policisté obvinili z usmrcení z nedbalosti. Soudce Josef Prach před vynesením rozsudku uvedl, že řidička nese na smrti mladíka vinu jen částečně.
Žena pracuje u plzeňského dopravního podniku od roku 2017. Od tragické nehody je v pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel ji vylíčil jako zodpovědnou a ochotnou kolegyni.
Tramvaj zachytila mladíka a uvláčela ho k smrti, kriminalisté obvinili řidičku
Zmocněnec poškozené rodiny požadoval u soudu za nemajetkovou újmu částku 4,1 milionu korun. Otci má podle návrhu připadnout 1,5 milionu, matce 1,9 milionu a sestře 700 tisíc. S těmito nároky soud rodinu usmrceného mladíka odkázal na občansko právního řízení.
Soudce v závěrečné řeči zdůraznil, že spoluviník nehody, devatenáctiletý mladík, zaplatil za svou chybu nejvyšší cenu. Na adresu obžalované uvedl, že mohla a hlavně měla sedícího poškozeného v kolejišti vidět. „Poškozený byl v dostatečné vzdálenosti, aby jej viděla a mohla zareagovat,“ dodal soudce.
Při výši trestu prý přihlédl k tomu, že se obžalovaná přiznala a že je kvůli nehodě na nemocenské. „Pokud by byla vina zcela na řidičce tramvaje, byla by kvalifikace přísnější,“ komentoval verdikt soudu státní zástupce Pavel Tolar. Proti podmíněnému trestu se neodvolal.