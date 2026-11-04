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Trest za pomlouvání policisty na sítích. Nebinární Míša vyzval soudce na souboj

Petr Ježek
  17:08

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Kontroverzní plzeňská postava Michal Maxa před budovou Okresního soudu Plzeň-město. (24. srpna 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Na 14 měsíců poslal soud do vězení šestačtyřicetiletého Michala Maxu. Podle verdiktu má na svědomí několikaměsíční pomlouvačnou kampaň, kterou na sociálních sítích poškodil plzeňského policistu. Když soudce vyhlašoval rozsudek, obžalovaný vystupující někdy jako muž a jindy jako žena dělal na policistu grimasy, ukazoval mu prostředníčky.

Rozsudek Okresní soudu Plzeň-město není pravomocný. Maxa se k němu nevyjádřil, protože v průběhu jeho odůvodňování soudci oznámil, že odchází. „Jdu do p..i,“ byla jeho slova při odchodu. Ještě před tím ale soudce a také poškozeného vyzval na souboj v kleci.

Sociální sítě, na kterých je zvyklý se prezentovat, mu dávají dojem důležitosti.

Vladimír Žáksoudce

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