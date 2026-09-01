Když jsem přišla do kuchyně, právě bodal do manžela, líčí matka synovo běsnění

Tomáš byl v obýváku sám, ale nahlas tam na někoho mluvil. Řekl jsem mu, ať nemluví s televizí. Začal na mě křičet. Pak jsem dodal, že si zase nevzal prášky, které mu předepsala doktorka. Začal křičet, já také zvýšil hlas. Najednou mě praštil do oka. Byla to rána, přestal jsem vidět.
Tohle se podle otce devětadvacetiletého Tomáše B. odehrálo před téměř dvěma roky těsně před tím, než v jejich plzeňském bytě začalo krvavé běsnění. Obžaloba tvrdí, že Tomáš pobodal otce, jeden nůž v něm dokonce zlomil, a mladšího bratra zranil tak vážně, že vykrvácel.
Uslyšel jsem divný zvuk, šel jsem ke dveřím. Byl to můj kamarád od dětství, měl díru v krku a byl celý od krve.