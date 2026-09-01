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Když jsem přišla do kuchyně, právě bodal do manžela, líčí matka synovo běsnění

Petr Ježek
  15:36

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Tomáše B. přivezli k soudu z psychiatrické nemocnice. Narkoman podle obžaloby ubodal svého bratra, nožem zranil i otce. (1. září 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Jen krátce byl dnes u hlavního líčení na Krajského soudu v Plzni devětadvacetiletý narkoman Tomáš B., který podle obžaloby předloni v bytě ubodal mladšího bratra a vážně pobodal otce. „Nic si nepamatuju,“ pronesl stručně s tím, že se do soudní místnosti nechce už vrátit ani na vyhlášení rozsudku. Zatímco otec a matka odkázali na své děsivé výpovědi na policii, soused vylíčil poslední chvíle zesnulého mladíka.

Tomáš byl v obýváku sám, ale nahlas tam na někoho mluvil. Řekl jsem mu, ať nemluví s televizí. Začal na mě křičet. Pak jsem dodal, že si zase nevzal prášky, které mu předepsala doktorka. Začal křičet, já také zvýšil hlas. Najednou mě praštil do oka. Byla to rána, přestal jsem vidět.

Tohle se podle otce devětadvacetiletého Tomáše B. odehrálo před téměř dvěma roky těsně před tím, než v jejich plzeňském bytě začalo krvavé běsnění. Obžaloba tvrdí, že Tomáš pobodal otce, jeden nůž v něm dokonce zlomil, a mladšího bratra zranil tak vážně, že vykrvácel.

Uslyšel jsem divný zvuk, šel jsem ke dveřím. Byl to můj kamarád od dětství, měl díru v krku a byl celý od krve.

soused

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