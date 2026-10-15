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Dívku vystěhovali do domku bez vody a topení, soud nevlastním rodičům zmírnil trest

Petr Ježek
  16:36
Obžalovaná dvojice před Okresním soudem v Klatovech. Soud je znovu potrestal...

Obžalovaná dvojice před Okresním soudem v Klatovech. Soud je znovu potrestal nepodmíněnými tresty za týrání svěřené osoby. (21. dubna 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Usedlost ve vsi na Klatovsku, kde měla být dívka týrána. (4. dubna 2023)
Usedlost ve vsi na Klatovsku, kde měla být dívka týrána. (4. dubna 2023)
Klatovský okresní soud začal řešit případ týrání svěřené osoby. Dvojici hrozí...
Usedlost ve vsi na Klatovsku, kde měla být dívka týrána. (4. dubna 2023)
11 fotografií
Odvolací soud ve čtvrtek zmírnil tresty nevlastnímu otci a matce dívky z Klatovska, kteří se k ní podle nashromážděných důkazů v posledních třech letech společného soužití nechovali hezky, odstrkovali ji a také na dva měsíce vystěhovali do dřevěného domku bez topení a vody. Klatovský soudce na jaře poslal muže za týrání svěřené osoby na dva roky do vězení, ženu na tři roky. Odvolací senát ve čtvrtek změnil tresty na podmíněné.

Dívce musejí oba dohromady zaplatit půl milionu korun. Rozsudek je pravomocný. Oba souzení celou dobu odmítali, že by se vůči dívce chovali nevhodně.

Podle předsedy odvolacího senátu Karla Velka docházelo ke špatnému chování dospělých k dívce v době, kdy byla v pubertě, utvářela se její osobnost a nejvíc potřebovala porozumění a lásku. „Jí se ale naopak dostávalo ponižování a odstrkování, což poznamenalo její psychiku,“ vysvětlil soudce.

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Souzení připustili, že některé výchovné metody byly možná přísnější, ale dívka podle nich měla vše, co potřebovala. Muž si vzal dívku do péče od bývalé partnerky, když jí bylo šest let. Do roubenky se podle něj nastěhovala zhruba v dubnu 2022 dobrovolně, když předělával pokoje v domě.

„Bylo to nouzové řešení. Řekla, že bude radši v roubence, než aby se vrátila do pokoje k mladší sestře. Domů mohla přijít kdykoliv, nezamykali jsme. Mohla si vzít jídlo, kdy chtěla...“ odmítal obvinění. O děvčeti tvrdil, že doma nechtěla nic dělat.

Státní zástupkyně Katarina Peková u klatovského soudu vysvětlovala, proč by měli jít oba dospělí do vězení. „Obžalovaná dívku deptala, když se jí chodila ptát, jak se jí líbí v boudě, kam ji vystrnadili. Když odjeli pryč, zamkli dům a nestarali se, co bude jíst, kam půjde na toaletu. Trest by měl být nepodmíněný, aby si obžalovaní uvědomili, jak špatně se chovali,“ uvedla žalobkyně.

Obžalovaná dvojice před Okresním soudem v Klatovech. Soud je znovu potrestal nepodmíněnými tresty za týrání svěřené osoby. (21. dubna 2026)
Usedlost ve vsi na Klatovsku, kde měla být dívka týrána. (4. dubna 2023)
Usedlost ve vsi na Klatovsku, kde měla být dívka týrána. (4. dubna 2023)
Klatovský okresní soud začal řešit případ týrání svěřené osoby. Dvojici hrozí až osmiletý nepodmíněný trest. (7. listopadu 2023)
11 fotografií

Když dívka v červnu 2022 utekla k sousedům, byla podle nich hubená, ve špinavém oblečení. Znalci později konstatovali, že se u zamlklé dívky, která se vždy držela stranou od ostatních, přeměnila posttraumatická stresová porucha v trvalé psychické problémy.

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„Zřejmě až do konce života bude potřebovat péči psychologů a psychiatrů, aby mohla fungovat v běžném světě,“ citoval soudce Karel Velek závěry znalců při odůvodňování rozsudku.

„Nepodmíněný trest by v tomto případě vypadal jako odplata. Trest má být především motivační, aby si obžalovaní uvědomili, že se nechovali správně. Aby změnili náhled a uvědomili si, že jejich jednání má doživotní dopad na poškozenou. Navíc sama poškozená říkala, že nechce, aby šli do vězení,“ vysvětlil soudce.

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