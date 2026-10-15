Dívce musejí oba dohromady zaplatit půl milionu korun. Rozsudek je pravomocný. Oba souzení celou dobu odmítali, že by se vůči dívce chovali nevhodně.
Podle předsedy odvolacího senátu Karla Velka docházelo ke špatnému chování dospělých k dívce v době, kdy byla v pubertě, utvářela se její osobnost a nejvíc potřebovala porozumění a lásku. „Jí se ale naopak dostávalo ponižování a odstrkování, což poznamenalo její psychiku,“ vysvětlil soudce.
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Souzení připustili, že některé výchovné metody byly možná přísnější, ale dívka podle nich měla vše, co potřebovala. Muž si vzal dívku do péče od bývalé partnerky, když jí bylo šest let. Do roubenky se podle něj nastěhovala zhruba v dubnu 2022 dobrovolně, když předělával pokoje v domě.
„Bylo to nouzové řešení. Řekla, že bude radši v roubence, než aby se vrátila do pokoje k mladší sestře. Domů mohla přijít kdykoliv, nezamykali jsme. Mohla si vzít jídlo, kdy chtěla...“ odmítal obvinění. O děvčeti tvrdil, že doma nechtěla nic dělat.
Státní zástupkyně Katarina Peková u klatovského soudu vysvětlovala, proč by měli jít oba dospělí do vězení. „Obžalovaná dívku deptala, když se jí chodila ptát, jak se jí líbí v boudě, kam ji vystrnadili. Když odjeli pryč, zamkli dům a nestarali se, co bude jíst, kam půjde na toaletu. Trest by měl být nepodmíněný, aby si obžalovaní uvědomili, jak špatně se chovali,“ uvedla žalobkyně.
Když dívka v červnu 2022 utekla k sousedům, byla podle nich hubená, ve špinavém oblečení. Znalci později konstatovali, že se u zamlklé dívky, která se vždy držela stranou od ostatních, přeměnila posttraumatická stresová porucha v trvalé psychické problémy.
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„Zřejmě až do konce života bude potřebovat péči psychologů a psychiatrů, aby mohla fungovat v běžném světě,“ citoval soudce Karel Velek závěry znalců při odůvodňování rozsudku.
„Nepodmíněný trest by v tomto případě vypadal jako odplata. Trest má být především motivační, aby si obžalovaní uvědomili, že se nechovali správně. Aby změnili náhled a uvědomili si, že jejich jednání má doživotní dopad na poškozenou. Navíc sama poškozená říkala, že nechce, aby šli do vězení,“ vysvětlil soudce.