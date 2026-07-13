Řidič popelářského vozu Jaroslav E. si podle serveru Novinky.cz od loňského prosince odpykával ve věznici s ostrahou roční trest za opakované znásilňování pětadvacetiletého závozníka. Odseděl si tak více než šest měsíců.
Uplynulou středu mu karlovarský okresní soud zbytek trestu odpustil. Podle soudkyně Jaroslavy Krůškové Jaroslav E. splnil všechny zákonné podmínky a zároveň soudkyně při rozhodování přihlédla ke kladnému hodnocení z věznice.
„Stanovila jsem mu dvouletou zkušební dobu a dohled probačního úředníka,“ dodala pro iDNES.cz soudkyně.
Řidič popelářského vozu od 28. prosince 2023 do 10. ledna 2024 nejméně pětkrát znásilnil v kabině vozu mladšího závozníka, který s ním jezdil vyvážet popelnice a kontejnery po Plzeňsku a Klatovsku.
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Muž podle spisu zneužíval své fyzické převahy. S vozem například zastavil na lesní cestě, vypnul motor a přitáhl závozníka za ucho k sobě. Tím ho donutil, aby si lehl na sedačku, stáhl mu kalhoty a hrál si jeho s tělem. Masturboval mu přirození až do vyvrcholení, zasunul mu prst do konečníku, donutil ho, aby mu olizoval prso. Závozník vypověděl, že měl z urostlého muže strach, a tak udělal téměř vše, co po něm chtěl.
Jaroslav E. u soudu vše přiznal. „Chtěl bych se omluvit a požádat, aby soud zohlednil, že už jsem byl jednou potrestán. Vyhodili mne z práce, když se v médiích objevila informace o mém obvinění,“ řekl loňského září šofér u klatovského soudu, který rozhodoval o jeho vině.
Paradoxní na tomhle případu je, že i znásilňovaný závozník je ve vězení kvůli sexuálně motivovanému činu. Loni v plzeňské aleji Kilometrovka znásilnil jednu dívku a další tam zbil. Odpykává si devítiletý trest.
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10. září 2025