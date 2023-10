Za vážnou srážku s policejním autem traktorista nemohl, rozhodl soud

Podle soudkyně Petry Psohlavcové šlo o nešťastnou událost, kterou zavinil pachatel v ujíždějícím BMW. Ze strany traktoristy podle ní nešlo o trestný čin. Státní zástupce naopak obžaloval za zavinění nehody právě traktoristu Jaroslava Jurčíka. Ten vinu od počátku odmítal.

„Za nehodu by měl být potrestaný člověk, který policistům ujížděl a já se tam jen přimotal. Prověrka na místě ukázala, že jsem sirénu nemohl slyšet. Dodnes nevím, co bych za zlomek sekundy dokázal udělat ve starém traktoru jinak. Jsem si jist, že jsem nemohl udělat nic lépe. Mrzí mě zranění policistů, ale nemohl jsem nic udělat, abych nehodu odvrátil. Cítím se nevinný, nesmířil jsem se ani s předchozím trestem 20 tisíc korun, který odvolací soud zrušil,“ shrnul v závěrečném slově před tachovským soudem traktorista.

Nehoda se stala loni 3. října kolem poledne. Hlídka policistů spatřila BMW, které se řítilo vysokou rychlostí přes Bor.

„Hlídka se rychle za projíždějícím vozidlem otočila a za pomoci světelného signálu STOP ho chtěla zastavit. Řidič ale na znamení k zastavení ani na výstražné a zvukové zařízení nereagoval. Po průjezdu Holostřevy chtěli policisté předjet traktor, ten ovšem už začal odbočovat vlevo a došlo ke střetu,“ popsala kolizi mluvčí.

Zraněný traktorista pomáhal policistům

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce, který je o pochybení traktoristy přesvědčený, si vzal čas na rozmyšlenou pro případné odvolání. I dnes požadoval peněžitý trest 20 tisíc korun bez zákazu řízení. „Obžalovaný sám, ač zraněný, pomáhal posádce policejního vozidla. Svědčí to o jeho charakteru a osobnosti. Navrhuji symbolický trest 20 tisíc korun právě s ohledem na polehčující okolnosti i odstup od nehody. Myslím, že i samotné projednání před soudem pro něj bylo určitým trestem,“ uvedl státní zástupce Pavel Reiser.

Obžalovanému z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti hrozil až čtyřletý trest. Opačný pohled na věc než státní zástupce měli advokáti souzeného traktoristy. Ti požadovali jeho plné zproštění, s čímž se nakonec soud ztotožnil. „Mohl obžalovaný předpokládat, že auto pojede v zatáčce v obci 3,5x rychleji a přes plnou čáru? Věc, která se stane se ve zlomcích sekundy nebo sekundách, my roky řešíme. Řešíme roky to, na co měl člověk za volantem jednu jedinou sekundu,“ podotkl advokát Pavel Kroupa.

Podle advokátova závěru bylo odbočování traktoristy v pořádku a viníkem nehody je podle něj řidič policejního vozu. „Řekl, že místo nehody dobře zná. Kdyby tam zastavil autobus a vystupovaly z něj děti nebo tam přecházela babička, byl by to masakr,“ řekl advokát v závěrečné řeči.

Druhý z advokátů upozornil, že řidič nemůže za 0,9 sekundy současně sledovat situaci před sebou, za sebou a ještě vidět do místa, kam odbočuje. „To nebylo v silách pana Jurčíka,“ uvedl advokát Ondřej Horázný. Citoval i ze zákona, co všechno řidič policejního auta jedoucího pod majáky nemusí dodržovat. Současně zdůraznil, že takový řidič musí dbát potřebné opatrnosti. Podle něho ale jel policejní řidič v Holostřevech tak, že na vzdálenost 80 metrů, na kterou měl rozhled, neměl při jeho rychlosti a reakčních dobách možnost vozidlo zastavit.