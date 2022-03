Za znásilňování školačky a sex bez ochrany dostal HIV pozitivní muž sedm let

„Obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůty pro odvolání,“ řekla mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Durná.

Muži hrozilo za znásilnění, pohlavní zneužití, pokus o těžké ublížení na zdraví a šíření nakažlivé lidské nemoci až 12 let vězení.

O tom, že onemocněl žloutenkou typu C a také o své HIV pozitivitě muž věděl podle státního zástupce od léta 2017. Lékařům podepsal dokumenty, ve kterých stvrzoval, že ví, co všechno musí dodržovat, aby nenakazil nikoho dalšího.

Ženy a školačku vystavil riziku nákazy

Jenže už o několik týdnů později se podle spisu začal chovat lehkovážně. Měl nechráněný sex se dvěma dospělými ženami, sexuální aktivity provozoval i se školačkou bydlící ve stejném domě. Tehdy jí bylo 12 let.

„Věděl o nevyléčitelné nemoci. Poškozené o tom neinformoval a vystavil je riziku nákazy. Naštěstí je nenakazil,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Martin Rykl.

Muž oponoval, že partnerkám o svých nemocech řekl. „O tom, že mám HIV, jsem nemluvil ve svém okolí kvůli předsudkům,“ uvedl při výslechu na policii. Jedna z žen podle jeho slov výslovně souhlasila s nechráněným sexem, pokud nikde neměl krvácející ranku.

Ke zneužívané a znásilňované dvanáctileté dívce muž řekl, že z její strany bylo vše dobrovolné. „Začalo to tím, že jsem sekal zahradu a dívka přišla, jestli může sekat se mnou. Protože nedosáhla na pedály, posadil jsem ji na sebe. Najednou jsem měl potřebu chytit ji za prsa. Jak sekačka nadskakovala, na střídačku jsem ji držel za prsa a pas. Trvalo to asi hodinu a půl,“ popsal muž začátek vztahu se školačkou.

Podle státního zástupce se s dívkou scházel opakovaně několik let. Souzený to vysvětloval tím, že dívka potřebovala pomoci se školou. On si ji prý na sebe opakovaně posadil, vysvětloval jí učivo, a přitom ji osahával.

„Říkala mi, že jí to nevadí, ani pohlavní styk. Natáhl jsem si gumičku. Ručníkem, co měla po sprchování ve vlasech, jsem jí přikryl oči,“ popsal jejich první sex. Odhadl, že v té době dívce mohlo být asi 12 let.

„Když mě pak viděla, že něco dělám na pozemku, přicházela, že s něčím potřebuje poradit. To byl signál. Řekl jsem jí, že bychom vše měli říct její mámě a na policii. Odpověděla, že nikomu nic neřekne,“ líčil muž při výslechu.

Tam také uvedl, že když dívka viděla, jak z postele uklízí vlasy své tehdejší partnerky, navrhla mu, aby jí koupil barvu na vlasy. Že si vlasy obarví na stejný odstín.

Proti mužově fyzické převaze neměla šanci

Podle státního zástupce to ale bylo jinak. Dívka podle něj marně odolávala mužovu nátlaku. „Proti jeho fyzické převaze neměla šanci,“ uvedl. Dívka za sex podle spisu dostávala různé dárky. I když muž při výsleších uvedl k případu hodně informací, na jednu otázku nikdy neodpověděl. Zda měl sex i s dívčinou matkou.

Policie se o všem dozvěděla v závěru roku 2020. Tehdy si dívka šla ve škole pro knížku a učitelce dala do ruky papírek, ve kterém napsala, že s mužem od nich z domu měla sex její máma i ona sama. Napsala, že mámě se to na rozdíl od ní líbí. A také že jí matka řekla, aby o tom nikde nemluvila. Učitelka si pak vzala dívku stranou. Ta jí vše potvrdila. Kantorka informovala ředitele a ten do školy přivolal policisty.

Muž si sex s dívkou i dvěma partnerkami natáčel na mobil. „Všechny věděly, že to bude jen pro moji potřebu, že to nijak nezneužiju,“ uvedl muž při jednom z výslechů.

Mluvčí soudu sdělila, že soud v nepravomocném rozsudku nařídil smazat z mužova mobilu a tabletu všechny záznamy, na kterých je zachycena jeho trestná činnost.

