Vyskočil oknem a půlročního syna vzal jako rukojmí. Zastáním od blízkých soud neuvěřil

Vrchní soud v Praze dnes potvrdil pětiletý trest pro muže obžalovaného z braní rukojmí a řízení pod vlivem alkoholu. Podle státního zástupce muž vzal předloni po hádce s partnerkou jejich půlročního syna, vyhrožoval, že mu ublíží, pak s ním vyskočil z okna, nasedl do auta a odjel.
Jan T. u Krajského soudu v Plzni. Vrchní soud v Praze potvrdil pětiletý trest za únos dítěte. | foto: Petr Ježek, MF DNES

Rozhodnutí je pravomocné, muž se proti němu může dovolat k Nejvyššímu soudu prostřednictvím svého právníka. Obžalovaný vinu opakovaně popřel.

Muži podle soudního senátu přitížilo spáchání více trestných činů a opakované odmítání viny. Odsouzený nyní půjde do věznice s ostrahou a svému synovi bude muset vyplatit odškodné 50 000 korun za způsobené duševní útrapy. Soud mu také uložil zákaz řízení motorových vozidel.

Případ uneseného kojence, který rozrušil Plzeňany, se stal 2. srpna 2023. Muž podle spisu po předchozí delší hádce fyzicky napadl svou družku a matku tehdy půlročního syna a způsobil jí hematomy na krku a rameni. Hádka byla tak intenzivní, že otec obžalovaného ze strachu vyrazil dveře do pokoje, kde se muž s partnerkou hádali, stojí v obžalobě.

Při prudké hádce s otcem vzal muž do rukou půlročního kojence a vyhrožoval, že dítě zabije, pokud nebude moci volně odejít. Pak podle spisu otevřel okno a s dítětem z výšky 1,65 metru nad zemí vylezl, položil ho na sedačku auta a odjel. Policisté zahájili pátrací akci a muže po několika hodinách našli v jedné restauraci. Dítěti se nic nestalo.

2. srpna 2023

U soudu dnes vypovídal ve prospěch obžalovaného i jeho otec, který tak předtím opakovaně odmítal učinit. Uvedl, že obviněný by nechtěl svému dítěti ublížit, ale naopak ho vzal do rukou, aby ho uchránil před střepy vzniklými po vyražení dveří. Dále tvrdil, že neví o tom, že by jeho syn měl problémy s užíváním alkoholu a drog.

Policisté ve středu dopoledne hledali muže, který po předchozí hádce odešel z domova i s malým dítětem. Měli důvodné obavy o jejich zdraví a životy.

Státní zástupce jeho výpověď označil za nevěrohodnou a účelovou, s čímž souhlasil i soudní senát. Dále se četl dopis partnerky obžalovaného, se kterou stále žije a která také vypovídala v jeho prospěch.

Krajský soud v Plzni nejprve obžalovaného osvobodil v bodu braní rukojmího, kvůli kterému mu hrozil dvanáctiletý trest odnětí svobody, a shledal ho vinným jen za řízení pod vlivem alkoholu - muž měl podle posudku znalce 1,3 promile alkoholu v krvi. Letos v dubnu ho ale uznal vinným. Obžalovaný se proti rozsudku krajského soudu odvolal.

27. února 2024

