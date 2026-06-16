Nelidské mučení vězně v ostrovské káznici. Jeden z dozorců dostal podmínku

„Krajský soud zrušil rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech,“ prohlásil Jakub Štverák, mluvčí plzeňského krajského soudu, o původně vynesených podmíněných trestech pro dozorce ostrovské věznice.
V úterý padl jediný, pravomocný rozsudek. Podmíněný trest na dva roky s dvouletou zkušební lhůtou dostal Petr Kubík. Řízení se třemi dalšími obžalovanými v kauze mučení vězně se podle Štveráka vrací před okresní tribunál do Karlových Varů.
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Obžaloba vinila Petra Kubíka ze zločinu mučení a jiného nelidského a krutého zacházení. Za ten mu hrozil až osmiletý trest odnětí svobody. Jeho tři kolegové, Miroslav Ráž, Petr Roškot a Petr Zralý, se zodpovídají ze zneužití pravomoci úřední osoby a nepřekažení trestnému činu. Jim hrozí až pětiletý kriminál.
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Okresní soud v Karlových Varech původně potrestal všechny čtyři podmíněnými tresty. Kubík dostal trest 2,5 roku s podmíněným odkladem na tři roky. Třem dalším dozorcům, kteří jednání přihlíželi, soud uložil za zneužití pravomoci úřední osoby a nezabránění trestnému činu tresty na rok s podmíněným odkladem na 15 měsíců. Proti rozsudku se všichni čtyři odvolali.
Incident, kvůli kterému stanula čtveřice dozorců před soudem, se stal v říjnu 2023. Odsouzeného Josefa K. tehdy čtyřčlenná eskorta převáděla na takzvanou samotku, kdy si měl vězeň odpykat kázeňský trest.
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Vězeň ovšem předstíral nevolnost a skácel se k zemi. Podle obžaloby na něj dozorce zaútočil taserem v době, kdy ležel na zemi a nepředstavoval tak žádné bezpečnostní riziko.
Znalkyně při prohlídce poškozeného objevila šest stop po taseru. Pět v oblasti hrudníku, jedno na genitáliích. Obhajoba stavěla na tom, že si poškozený mohl zranění způsobit sám například rozžhavenou vidličkou.