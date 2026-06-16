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Nelidské mučení vězně v ostrovské káznici. Jeden z dozorců dostal podmínku

Petr Kozohorský
  15:12
Na dva roky vězení s dvouletou zkušební lhůtou odsoudil Krajský soud v Plzni bývalého dozorce věznice v Ostrově Petra Kubíka. Provinil se tím, že proti ležícímu vězni použil elektrický paralyzér, takzvaný taser. Výboj odsouzeného zasáhl na těle i na genitáliích.
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Čtveřice obžalovaných na archivním snímku od karlovarského soudu. Petr Kubík (na snímku vlevo) si v odvolacím řízení vyslechl podmíněný trest. | foto: ČTK

„Krajský soud zrušil rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech,“ prohlásil Jakub Štverák, mluvčí plzeňského krajského soudu, o původně vynesených podmíněných trestech pro dozorce ostrovské věznice.

V úterý padl jediný, pravomocný rozsudek. Podmíněný trest na dva roky s dvouletou zkušební lhůtou dostal Petr Kubík. Řízení se třemi dalšími obžalovanými v kauze mučení vězně se podle Štveráka vrací před okresní tribunál do Karlových Varů.

Taserem trefil vězni i genitálie, viní dozorce. Mohl se zranit sám, tvrdí obhajoba

Obžaloba vinila Petra Kubíka ze zločinu mučení a jiného nelidského a krutého zacházení. Za ten mu hrozil až osmiletý trest odnětí svobody. Jeho tři kolegové, Miroslav Ráž, Petr Roškot a Petr Zralý, se zodpovídají ze zneužití pravomoci úřední osoby a nepřekažení trestnému činu. Jim hrozí až pětiletý kriminál.

„Zvěrstvo, nelidská bolest.“ Vězeň popsal mučení, tyranského dozorce však neurčil

Okresní soud v Karlových Varech původně potrestal všechny čtyři podmíněnými tresty. Kubík dostal trest 2,5 roku s podmíněným odkladem na tři roky. Třem dalším dozorcům, kteří jednání přihlíželi, soud uložil za zneužití pravomoci úřední osoby a nezabránění trestnému činu tresty na rok s podmíněným odkladem na 15 měsíců. Proti rozsudku se všichni čtyři odvolali.

Incident, kvůli kterému stanula čtveřice dozorců před soudem, se stal v říjnu 2023. Odsouzeného Josefa K. tehdy čtyřčlenná eskorta převáděla na takzvanou samotku, kdy si měl vězeň odpykat kázeňský trest.

Dozorce mučil vězně taserem, jeho kolegové přihlíželi. Soud jim vyměřil podmínky

Vězeň ovšem předstíral nevolnost a skácel se k zemi. Podle obžaloby na něj dozorce zaútočil taserem v době, kdy ležel na zemi a nepředstavoval tak žádné bezpečnostní riziko.

Znalkyně při prohlídce poškozeného objevila šest stop po taseru. Pět v oblasti hrudníku, jedno na genitáliích. Obhajoba stavěla na tom, že si poškozený mohl zranění způsobit sám například rozžhavenou vidličkou.

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