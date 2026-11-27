Za zneužití školačky ho soudci nepravomocně poslali na čtyři roky za mříže. Po propuštění nebude smět dalších pět let vykonávat masérské a podobné služby. Senior k soudu v pátek nepřišel. Hrozilo mu až 10 let vězení.
V průběhu líčení zazněly podrobnosti o nepříjemných zkušenostech zneužívané dívky i jejím životě. Soud se zabýval mimo jiné i tím, proč vše až do svojí plnoletosti tajila. K určitému vysvětlení nakonec dospěl.
Následky u ní byly podle expertů nedozírné. Od zhoršení psychického stavu až po sebepoškozování.