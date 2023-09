Za výhrůžky podpořené pilou dostali muži podmínky a musí zaplatit odškodnění

Před soudem stanuli sedmačtyřicetiletý Zdeňka Hadrava, o rok starší Ladislav Šilhavý, sedmatřicetiletý Pavel Kroupa a třiačtyřicetiletý Martin Vávra.

„Soud jim vyměřil podmíněné tresty od dvou do tří let a také musí zaplatit odškodné přes 600 tisíc korun,“ uvedla pro portál iDNES.cz mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Podle obžaloby Hadrava a Šilhavý vtrhli násilím do domu třiačtyřicetiletého muže v Němčicích, když se vraceli z oslavy. Poškozeného povalili na zem a pěstmi bili do obličeje. Chtěli po něm, aby on a jeho přítelkyně stáhli nebo pozměnili svou výpověď v trestním řízení, kde se hanlivě vyjádřili ke dvěma nezletilým dětem a tím pošpinili jejich pověst.

„Poškozenému vyhrožovali, že pokud tak neučiní, tak jej a poškozenou zabijí a zničí,“ stálo v obžalobě. Že to myslí vážně, měl Hadrava dokazovat motorovou pilou, byť nenastartovanou, jíž držel muži pod krkem.

Do domu podle obžaloby dorazili ještě další dva útočníci. Pavel Kroupa, který měl poškozeného rovněž několikrát udeřit a kopnout, a Martin Vávra, který ten večer slavil narozeniny.

Zbitého muže poté vytáhli ven z domu, kde jej našla přivolaná policejní hlídka. „Muži způsobili mnohačetná poranění krční páteře, hlavy a hrudníku. U něho i jeho přítelkyně se měla v důsledku událostí rozvinout posttraumatická stresová porucha,“ stálo dále v obžalobě.

Napadení mělo být odvetou za údajně sprostá slova, které poškozený pronesl na adresu nezletilých dětí dvou útočníků.

Na vině byl alkohol?

Napadený měl několik týdnů před útokem dát jednomu z chlapců pár facek za údajně opakované rošťárny a pokus o napadení jeho partnerky. Následně u policejního výslechu oba mluvili o nevhodném chování některých dětí v obci.

„Svoji roli v tom sehrál alkohol, měl jsem dvě promile. Prostě jsem vybouchl,“ uvedl podle serveru Novinky.cz Hadrava před soudem.

K napadení řekl, že šel z hospody kolem domu poškozeného. „Kopl jsem do dveří a vytáhl ho ven. Řekl jsem mu, aby nemlátil děti ze vsi. Pak došlo k potyčce, do které se zapojil už i Láďa. Já mu dal tři rány pěstí do obličeje,“ uvedl obžalovaný muž.

Další z obžalovaných, Ladislav Šilhavý, před soudem řekl, ze se do bitky přidal potom, co poškozený začal nadávat jeho manželce, která je doprovázela a nejdříve se snažila Hadravu uklidnit. „Nadával jí, že je kráva a že si má děti, které nazval panchartama, lépe vychovávat. Tak jsem šel na něj. Vzal jsem ho kolem krku a praštil jsem s ním o zem,“ uvedl Šilhavý.