Za vraždu vyhazovače před více než deseti lety si muž odsedí 17 let

Policejní tým Tempus, který se specializuje na objasňování starých a zdánlivě nevyřešitelných vražd, si může do své statistiky odhalených pachatelů udělat další čárku. Loni v lednu, po necelých třech měsících práce týmu, policisté zatkli tři muže z Karlovarska, kteří podle jejich zjištění měli na svědomí smrt vyhazovače z karlovarských diskoték Antonína S.

Soudci Krajského soudu v Plzni před několika dny dospěli k závěru, že Petr Pávek byl v roce 2011 tím, kdo svého známého zastřelil. „Obžalovaný byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 17 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Obžalovaný na místě podal odvolání proti odsuzujícímu rozsudku,“ uvedla dnes mluvčí soudu Jana Rubášová.

Protože se Pávek odvolal, případ bude ještě řešit Vrchní soud v Praze. Zbylé dva obžalované Jana Telekiho a Jana Štěpničku soudci zprostili všech obvinění.

Všichni tři souzení odmítali, že by měli s vraždou cokoli společného. Policisté objasňující mordy v Karlovarském kraji si roky marně lámali hlavy, kdo a proč zastřelil statného muže, zabalil jeho tělo do koberce, odvezl ho do lesa mezi Hlinky, Přílezy a Toužim na Karlovarsku, a tam vše zapálil. Ohořelé tělo našel v lese hajný v říjnu 2011.

Tři rány do zad, čtvrtá do hlavy

Při vlastním vyšetřování pátračů ze speciálního týmu stálo v závěru roku 2022 velké štěstí. Rozpovídal se muž, který sám má problémy s dodržováním zákonů a do té doby mlčel. Podle jedné z verzí se rozhodl mluvit poté, co jednomu z obžalovaných přebral partnerku a pak měl čelit výhrůžkám. Policistům muž řekl, že opatřoval vražednou zbraň a jeden ze souzených že mu později čin sám vylíčil.

Obžaloba tvrdila, že nepřehlédnutelného třicetiletého vyhazovače, který měřil dva metry a vážil kolem 170 kilogramů, o život připravili jeho známí. Za vraždu pak měli inkasovat od údajného objednavatele statisíce korun. „Vylákali poškozeného do autoservisu v Karlových Varech, kde ho nejméně čtyřmi střelami usmrtili. Tělo sbalili do koberce, odvezli do lesního porostu v CHKO Slavkovský les, na okraji cesty zarovnali kulatinou a zapálili. Za to inkasoval každý 200 tisíc korun,“ uvedl státní zástupce Jakub Kubias.

Tři rány byly podle spisu zezadu do zad, čtvrtá do hlavy. Všichni tři obžalovaní svou vinu i před soudem odmítali. „Je to falešná konstrukce státního zástupce. Někdo přišel, že něco slyšel,“ reagoval ve své výpovědi Štěpnička.

Teleki se proti stíhání také důrazně ohrazoval. „Antonín byl můj kamarád a rodinný přítel. Chodili jsme spolu rybařit. Je obtížné dnes po dvanácti letech prokázat, že s tou událostí nemám nic společného,“ zdůrazňoval obžalovaný na začátku soudního jednání.

Soud sledovala i matka zavražděného Antonína S. Ta po prvním dni jednání MF DNES sdělila, že by obžalovaným přála doživotí. „Nikdo neví, co jsem za těch dvanáct let prožila. Život pro mě skončil, stále jen chodím na synův hrob. Musela jsem se nadopovat práškama, abych sem vůbec mohla přijít,“ svěřila se žena.

V roce 2014 objasnili policisté v Mariánských lázních vraždu týden před promlčením, které je 20 let. Tehdy ve sklepě domu našli mrtvolu muže, který jel v roce 1994 do lázeňského města kvůli směně čtvrt milionu tehdejších marek. Muž, který 10 dnů před promlčením policistům řekl, že pomáhal tělo zavražděného odklidit, a dovedl je k domu, později spáchal sebevraždu. Souzený tak byl jen druhý z mužů, který v domě s mrtvolou bydlel. I když vše vehementně popíral, soudci jej poslali do vězení na 12 let.