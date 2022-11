Rozřezat a zalít do betonu, říká na nahrávce žena souzená za objednání vraždy

„Nikdo ji nehlídá, jezdí do práce sama. Ukážu ti trasy. Ona má prachy, schválně je točí, protože ví, že je nabyla špatně. Musí se zaútočit co nejrychleji,“ říká ženský hlas na tajně pořízené nahrávce, která dnes zazněla u Krajského soudu v Plzni.

Ten rozplétá případ chystané vraždy z letošního května na Karlovarsku, kterou podle obžaloby najatý vykonavatel Alex Abadon, v minulosti trestaný za zorganizování vraždy Sylvie Jonákové - manželky podnikatele Ivana Jonáka, oznámil policistům.

Souzená Gia Daniela Veselá, které hlas na nahrávkách patří, však odmítá, že by vraždu makléřky plánovala. Tvrdí, že měla strach z muže, který se s ní seznámil, a proto odříkala, co s ní předem nazkoušel a chtěl, aby v autě povídala.

Z nahrávek, které tajně pořídil najatý vykonavatel vraždy, vyplynulo, že Veselá mu popisovala, v kolik hodin makléřka bývá v kanceláři. „Když prodávala baráky, jezdila na osmou ráno. Teď v kanceláři bude tak na desátou, jedenáctou. Ukážu ti trasy, po kterých jezdí. Jak má prachy, dá 200 nebo 300 tisíc, a třeba na měsíc odjede na dovolenou,“ zaznělo z nahrávky.

Hlavně, aby se nenašla DNA

Veselá při přehrávání záznamů seděla mezi členy vězeňské eskorty. Dívala se na své nohy v bílých kotníkových sportovních botách a pak do podlahy před sebou. S mužem, který měl podle obžaloby odstranit realitní makléřku, kterou Veselá dobře znala, v nahrávkách probírala, jak se dostat k jejím penězům. I jak se pak zbavit těla.

„Nemyslím, že by se mělo vozit někam daleko. Hlavně, aby se tam nenašla DNA, chlup nebo cokoli dalšího. Když se zakope, aby ji někdo nevyhrabal. V Mexiku se zalévalo do betonu. Musela by se dát do betonu a aby to nebylo nápadný. Všude chodí zk....ný houbaři, pes to vyčichá. Ona má nějakých 70 kilo. Když se udělá na kostky, muselo by se to dát do betonu a hodit do vody. Rybníky se ale vylejvaj. Nevylejvají se řeky, Amerika, to je v Praze... V Citicích se napouští už pět let lom. Tam dole je jíl. Když se tam něco hodí, ten jíl to pozře,“ znělo soudní síní ze záznamu z letošního května.

Veselá po přehrání prvního ze záznamů zopakovala, že všechno bylo dopředu nacvičené. „Všechny hovory se trénovaly před tím, než jsme šli do auta. Přesně mi řekl, abych byla vulgární a mluvila s ním jako s gangsterem. Byl to první hovor. Myslela jsem, že to tím končí,“ prohlásila.

Na dalších záznamech mimo jiné zaznívají její rady, jak makléřku přinutit k převodu peněz, jak zkontrolovat, že peníze z jejího účtu odešly. Při jízdě v autě, když jela údajnému vykonavateli ukázat, kde má makléřka kancelář, se jí muž ptal, zda z toho všeho pak nebude mít trauma. „Ne, to vůbec ne,“ řekla.

Je to chorobná lhářka, tvrdí makléřka o obžalované

Veselá na nahrávkách mluvila i o tom, co údajně zažila v Mexiku. „To mě nenechá spát, když tam rozsekali člověka ve vaně, kterého znáš, a musíš dělat, že je ti to jedno. Co jsem tam nesnesla, bylo týrání dětí,“ dodala.

Policisté Veselou zatkli koncem května na parkovišti u obchodního centra. Popírá, že by připravovala vraždu. Podle spisu měla být obětí realitní makléřka, která Veselé pronajala domek k bydlení. Nájemnice však podle ní platila nájem se zpožděním nebo vůbec. Když policisté makléřce řekli, co se jí mohlo stát, prý tomu nevěřila.

„V první chvíli jsem se tomu zasmála. Řekla jsem jim, že ta paní je pohádka, chorobná lhářka. Když jsem si pak přečetla, jak chtěla ublížit mému dítěti, byl to šok,“ uvedla makléřka.

Hlavní svědek Alex Abadon, který měl být na vraždu najatý, dnes k soudu nedorazil. Veselé hrozí trest nad 15 let vězení.

