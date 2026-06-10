Drogy, oblečení nebo mobil jako odměna. Za sex se školačkami soud potrestal dva muže

Obžalovaný Petr Z. se v roce 2018 seznámil s dívkou, která mu podle rozsudku řekla, že jí bylo krátce před setkáním 14 let, přesto s ní měl do jejích 15. narozenin podle spisu opakovaně sex v kanceláři, na toaletách i v penzionech.
„Jako odměnu za pohlavní styky poskytoval poškozené peněžité dary, oblečení, mobilní telefon i vybavení do jejího dětského pokoje,“ popsal soudce Jan Hostaš v rozsudku.
Poškozenou a její jen o něco starší kamarádku podle verdiktu přemluvil, aby se dívky před ním navzájem osahávaly a dráždily, sám se při tom uspokojoval. „Úmyslně ohrozil mravní vývoj dítěte tím, že ho sváděl k nemravnému životu,“ vysvětlil soudce.
Petr Z. vztah s dívkou přiznal, ale tvrdil, že první sex spolu měli až po jejích patnáctinách. „To považujeme za vyvrácené výpovědí poškozené. Ta byla věrohodná a specifická, popsala průběh svého pohlavního života i odměny, které za to měla,“ podotkl soudce.
Petr Z. navíc podle zjištění kriminalistů opakovaně dával dívce zadarmo pervitin, podle spisu to dohromady bylo více než 1,5 gramu.
Sex s dívkami pod 15 let měl i David P.
Podle soudu měl v kanceláři Petra Z. opakovaně sex s dívkami pod 15 let i David P. Také on dostal trest i za to, že neplnoletým dával drogy.
Obžalovaní tvrdili, že vše je pomsta rodiny jedné z dívek, zejména vůči Petru Z. To ale soud jednoznačně odmítl. „Rodina se z města odstěhovala, neučinili nic, aby věc řešily orgány činné v trestním řízení. Oznámení policii podala jiná osoba, ta se o všem měla dozvědět od jedné z poškozených,“ vysvětlil soudce s tím, že ani jedna z dívek nepožadovala u soudu po obžalovaných žádné odškodnění.
I když oběma mužům hrozilo za pohlavní zneužití, svádění k pohlavnímu styku, ohrožení výchovy a nakládání s drogami až 10 let vězení, soud vyměřil výrazně nižší tresty, přestože neshledal žádné polehčující okolnosti. Ve výši trestů soud zohlednil čas, který uplynul od doby, kdy se skutky staly.
„Délka trestního řízení nebyla zapříčiněna jednáním obžalovaných. Vzhledem k těhotenstvím nebylo možné poškozené po delší dobu vyslechnout,“ vysvětlil v odůvodnění soudce Hostaš.
Čtyřleté nepodmíněné tresty do věznic s ostrahou jsou u obou mužů nepravomocné. Oba si nechali lhůty pro případná odvolání, čas na rozmyšlenou si vzal i státní zástupce. Protože k rodině jedné z poškozených měl mít blízko David P., není možné o obžalovaných zveřejnit bližší informace, aby zůstala zachovaná zákonem požadovaná anonymita poškozených.