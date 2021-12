Muž s HIV čelí obžalobě ze znásilňování školačky a sexu bez ochrany

Muž se v létě 2017 dozvěděl od lékařů o svých onemocněních. Podepsal jim dokumenty, co musí dodržovat při sexu. Jenže od podzimu 2017 téměř až do konce loňského roku provozoval podle obžaloby i nechráněný sex se dvěma dospělými partnerkami, ale také se školačkou, které ještě nebylo 15 let.

„Věděl, že jde o nevyléčitelnou nemoc. Poškozené o těchto nemocech neinformoval a vystavil je riziku nákazy. Naštěstí je nenakazil,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Martin Rykl. Ten dodal, že školačka se sice snažila muži bránit, ale proti jeho fyzické převaze neměla šanci. Obžalovanému za znásilnění, pokus o těžké ublížení na zdraví a šíření nakažlivé choroby hrozí až 12 let vězení.

Muž při výsleších nepopíral, že se školačkou provozoval různé sexuální aktivity. Tvrdí ale, že ze strany dívky bylo vše dobrovolné.

„Začalo to tím, že jsem sekal zahradu a dívka přišla, jestli může sekat se mnou. Protože nedosáhla na pedály, posadil jsem ji na sebe. Najednou jsem měl potřebu chytit jí za prsa. Jak sekačka nadskakovala, na střídačku jsme jí držel za prsa a pas. Trvalo to asi hodinu a půl,“ popsal muž začátek vztahu se školačkou.

Podle státního zástupce se scházel se školačkou opakovaně a několik let. Souzený to vysvětloval tím, že dívka chtěla pomoc se školou. On si ji prý na sebe posadil, vysvětloval jí učivo, a přitom ji osahával.

„Říkala mi, že jí to nevadí. Ptal jsem se, jestli by jí vadil pohlavní styk. Řekla že ne. Natáhl jsem si gumičku, ručníkem, co měla po sprchování ve vlasech, jsem jí přikryl oči,“ popsal jejich první sex. Odhadl, že v té době dívce mohlo být asi 12 let. „Když mě pak viděla, že něco dělám na pozemku, přicházela, že s něčím potřebuje poradit. To byl signál,“ líčil.

Prohlásil také, že když mu doktoři řekli o nemocech, řekl to oběma dospělým ženám. Okolí řekl jen o žloutence, o HIV ne.

„Doktoři také řekli, že když mi zjistí v krvi nulovou nálož, že po dohodě s druhým je možné mít styk i bez kondomu. Někdy jsem s ženami měl nechráněné styky, většinou neplánovaně. Jedna říkala, že jí to nevadí,“ prohlásil obžalovaný.

Lísteček od školačky spustil vyšetřování

Na jednu otázku ale opakovaně odmítl odpovědět policistům i u soudu. Jestli měl sex nejen se školačkou, ale i její mámou.

Na vše se přišlo v závěru loňského roku. Školačka si šla k jedné z učitelek pro knížku, a při tom jí dala do ruky papírek. Na něm bylo podle kantorky napsáno, že měla pohlavní styk s majitelem domu a také že jí maminka řekla, aby o tom ve škole nemluvila. Na lístečku ale také bylo, že muž má sex i s její mámou, a té se to na rozdíl od ní líbí.

„Vzala jsem si žačku stranou. Říkala, že si ji vzal k sobě do bytu, tam že to začalo, že jí bylo asi 11 let. Násilím to nebylo. Mě řekla, že za to pokaždé měla něco slíbeno. Řekla jsem to řediteli, zavolala se policie a dívku odvezli. Vzali si i ten lísteček,“ řekla učitelka.

Soud pokračuje výslechy svědků a znalců.