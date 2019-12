Kopal bezdomovce do hlavy a dupal mu na obličej, viní žalobce muže z vraždy

Případ se stal 10. března kolem třetí hodiny odpoledne v pasáži chebského hypermarketu Albert.

Obžalovanému Quoc Thang Hoangovi, který trvale žije v Chebu, hrozí za vraždu od 10 do 18 let vězení. Soudce jej navíc upozornil, že vražda byla způsobena zvlášť surovým způsobem, může být tedy posouzena podle přísnější právní kvalifikace, kde je sazba od 15 do 20 let, případně až výjimečný trest.

Střetu mezi obžalovaným a šestašedesátiletým mužem bez domova podle obžaloby předcházela slovní rozepře.

„Obžalovaný nejméně jedenkrát udeřil poškozeného pěstí do hlavy. Poté, co poškozený upadl na zem, jej nejméně třikrát kopnul do hlavy a několikrát dupnul na obličej. Takto pokračoval v útoku na poškozeného, přestože ten se vůbec nebránil a pouze bezvládně ležel na zádech, dokud nebyl násilím odtáhnut pracovníkem ostrahy objektu,“ stojí ve spisu.

Obžalovaný odmítl před soudem vypovídat. Ve vazbě ale řekl, že v České republice je přes deset let. Od doby, co ztratil cestovní pas, žil na ulici.

Byl to klasický konflikt, řekl obžalovaný

„Nikde nepracuji, nemám žádný příjem. Žiju z toho, že mi pomáhají rodiče a sourozenci. V minulosti jsem užíval drogy, ale teď už dlouho ne. Začal jsem pít, ale alkohol na mě působí normálně,“ uvedl Vietnamec.

Tvrdí, že je nevinný. „Byl to klasický konflikt,“ vyjádřil se k obžalobě.

„S bezdomovcem jsem měl již dříve několik konfliktů a v březnu to vyvrcholilo. Několikrát jsme se venku potkali a naráželi jsme do sebe. Desátého března mě napadl, bylo to vzájemné, nadávali jsme si a pak došlo k fyzické potyčce. Zpočátku jsme do sebe jen strkali, pak mě udeřil pod oko. Ránu jsem mu vrátil. Zakopl o schod nebo o něco vyvýšeného a spadl na zem. Pak jsem ho ještě několikrát kopl,“ přiznal obžalovaný.

Dodal, že i když bezdomovec ležel na zemi, kopal do něj. Nevšiml si prý, že by byl v bezvědomí, nikde neviděl krev. „Pak na mě někdo křičel Stačí, stačí, a já odešel pryč,“ uvedl obžalovaný ve vazbě.

Bezdomovec utrpěl mnohočetné zlomeniny obličejového skeletu, rozlámání klenby lebeční, zlomeninu spodiny lebeční, pohmoždění mozku, otok mozku a další zranění. I přes lékařskou péči v plzeňské fakultní nemocnici pátý den po incidentu zemřel.

Bezprostřední příčinou jeho smrti bylo pohmoždění a otok mozku.