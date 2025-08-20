Chtěli zabít dozorce, soudí dvojici vězňů. Když jim plán nevyšel, zapálili celu

  10:35
Loni v květnu se podle obžaloby pokusili dva vězni v káznici v Horním Slavkově zabít dozorce. Vyrobili si k tomu speciální bodný nástroj. Když jim plán nevyšel, v cele se zabarikádovali, zapálili matrace a tím chtěli skoncovat se životem. Případ začal projednávat Krajský soud v Plzni. Žalobce pro ně navrhuje tresty v délce 18 let.

Obžalovaný třiatřicetiletý Jakub Šmíd byl do soudní síně přivezen zásahovou jednotkou z Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Druhého obžalovaného, pětadvacetiletého Dominika Danyi, přivezla vězeňská služba z věznice.

Jakub Šmíd (v modrém) a Dominik Danyi u Krajského soudu v Plzni. (20. srpna 2025)

Podle obžaloby si trestanci nechali dva kovové příbory, zřejmě lžíce, a ulomili z nich rukojeti, které následně obrousili. Z koštěte sebrali dřevěnou tyč a dohromady z toho udělali vražedný nástroj, se nímž chtěli napadnout a pobodat některého z dozorců.

Svůj plán pak podle státní zástupkyně chtěli uskutečnit 13. května večer. „Danyi nejprve rozbil keramickou záchodovou mísu, aby vlákal příslušníka vězeňské služby do cely. Danyi pak měl v plánu dozorce udeřit dřevěnou násadou do hlavy, Šmíd ho poté měl pobodal bodákem,“ popsala státní zástupkyně Blanka Špánková.

Trestanci ale nepočítali s tím, že do cely přijdou dozorci dva namísto jednoho, a tak od úmyslu ustoupili. Když jim plán nevyšel, vzali matrace a deky a zatarasili jimi dveře, aby nešly otevřít, a propašovaným zapalovačem je zapálili. Chtěli tak spáchat sebevraždu.

Požár se podařilo dozorcům uhasit. Oba obžalovaní svým jednáním ohrozili život nejen dozorců, ale i spoluvězně, který v té době s nimi na cele byl.

Žalobkyně pro dvojici navrhuje za pokus o vraždu a obecné ohrožení tresty ve výši 18 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Státní zastupitelství původně podalo obžalobu k sokolovskému okresnímu soudu pro pokus o násilí proti úřední osobě a obecné ohrožení. Vrchní soud v Praze ale po prostudování spisu případ přikázal projednat Krajskému soudu v Plzni s tím, že se může právní kvalifikace zpřísnit na zvlášť závažný zločin přípravy a pokusu vraždy.

Oba obžalovaní odmítli u soudu vypovídat. Dominik Danyi dnes pouze uvedl, že je vinen a souhlasí i s navrženým trestem.

Jakub Šmíd se cítí být vinen jen zčásti. „Tenkrát se tam něco stalo, vůbec nevím, co nás to napadlo. Moc si toho nepamatuju, byl jsem na práškách, na pervitinu. Vím, že jsme chtěli někomu ublížit, napadnout příslušníka. Věděl jsem, že je to špatný. Na základě toho, co tam nastalo, řekl jsem si, že situace je špatná, chtěl jsem se zabít, zapálili jsme to,“ řekl na svoji obhajobu Šmíd.

