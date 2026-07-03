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Za prodej drog dohromady půl století vězení. Soud potrestal osm dealerů

Petr Ježek
  15:36

Dva z osmi souzených přivedla eskorta, protože si aktuálně odpykávají trest za jinou protizákonnou činnost. | foto: Petr Ježek, MF DNES

Dohromady na půl století poslal Krajský soud v Plzni za mříže osmičlennou partu lidí, která na přelomu let 2022 a 2023 vyráběla a distribuovala kilogramy drogy pervitin na Karlovarsku. Rozsudek není pravomocný.

Hlavní obžalovaný Richard S., který jako hlava organizované skupiny vše řídil, má jít do vězení na 8,5 roku, jeho manželka Monika má za mřížemi strávit 6,5 roku. Souzený muž se ještě snažil na soudce zapůsobit na poslední chvíli.

V závěrečném slově, než se soudci odebrali k poradě o rozsudku, byl k sobě kritický. „Už jsem si dal život dohromady, je přede mnou světlá budoucnost. Ale dohnala mě má černá minulost. Vím, že si trest zasloužím,“ prohlásil souzený muž.

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Jeho manželka pro změnu soudcům připomněla, že žije řádným životem. Jenže při rozhodování o výši trestu jí v očích soudců výrazně přitížilo, že kvůli drogám není před soudem poprvé. V roce 2021, tedy ještě před tím, než se zapojila do skupiny kolem jejího manžela, dostala za drogy dvouletý trest s pětiletou zkušební dobou. Takže v době, kdy byla v podmínce, se podle rozsudku opět zapojila do drogových kšeftů na Karlovarsku.

Ostatní obžalovaní, kteří drogy vařili, zajišťovali prostory pro její výrobu nebo nakupovali v supermarketech a specializovaných prodejnách suroviny, chemikálie či baňky potřebné pro výrobu drogy, vyvázli většinou s tresty pěti nebo 5,5 let vězení.

Předseda senátu Jan Špeta vysvětlil, že se museli probrat obrovským množstvím listin, vyhodnocením záznamů z prodejen, kde obžalovaní nakupovali suroviny a vybavení pro výrobu drogy, velkým množstvím odposlechů i zajištěných komunikací na sociálních sítích. „Bylo to velmi náročné, strávili jsme s tím několik desítek hodin. Dali jsme si práci, abychom zjistili, jak do sebe jednotlivé nákupy chemikálií zapadají s následnou výrobou,“ podotkl soudce.

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I když se obžalovaní snažili být opatrní, odposlechy zaznamenaly, jak hlava této skupiny, v níž každý věděl, co má dělat, v některých okamžicích při telefonátech ztratila obezřetnost. Navíc odposlechy zaznamenaly i stížnosti, že zboží nemá dobrou kvalitu nebo že lidé na dodávku netrpělivě čekají.

Neopatrně se choval muž, který je specialistou na chemické reakce, a navštěvoval různá místa na Karlovarsku, kde se podle kriminalistů vařily drogy. „Nelze uvěřit vysvětlení, že dorazil na místo a tam řekl, že s tím nechce mít nic společného,“ konstatoval soudce.

Obžalovaným hrozily tresty až do 12 let vězení, proto případ řešil Krajský soud v Plzni.

Dva pachatele přivezla v pátek k soudu eskorta, v současné době si odpykávají ve vězení předchozí tresty. Oba se měli dostat na svobodu v závěru roku 2031, ale po novém rozsudku si pobyt za mřížemi si ještě prodlouží.

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Tomáše Ž. už dříve soud poslal do vězení za ohrožování výchovy dítěte a pohlavní zneužití, Miroslav M. je za mřížemi za násilnou trestnou činnost. V případě Miroslava M. soudce Jan Špeta připomněl, že po obvinění v drogové kauze v roce 2023 spáchal postupně další tři činy násilného charakteru, kvůli kterým muž postupně skončil před karlovarským soudem.

„Aby se obžalovaný po zahájení trestního stíhání dopustil ještě třikrát násilné trestné činnosti, s tím se setkáváme málokdy,“ komentoval soudce Špeta.

Miroslavu M. nejprve karlovarský soudce nařídil loni v létě trestním příkazem odpracovat 250 hodin veřejně prospěšných prací za porušování domovní svobody. Na podzim dostal dalším trestním příkazem za pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví povinnost odpracovat 300 hodin. Odsouzení trestním příkazem mu karlovarský soud zrušil, když mu letos na jaře vyměřil šest let nepodmíněně za výtržnictví, loupež a další výtržnictví. I když se to souzenému nelíbilo, odvolání proti karlovarskému verdiktu bylo v minulém týdnu zamítnuto jako nedůvodné.

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