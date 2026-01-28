Byl to pokus o pojistný podvod, řekl soud v kauze bouraného bentley Limberského

S luxusním bentley, které v té době známý fotbalista David Limberský ještě splácel leasingové společnosti, boural v úzkém podjezdu pod železniční tratí na Domažlicku jeho kamarád Xhelal Muriqi.
Ten měl od fotbalisty auto půjčené. Mercedes v době bouračky, jejíž průběh obžaloba zpochybňuje, řídila Nitse Moysh. Ta byla tehdy údajně známou jednoho ze vzdálených příbuzných řidiče bentley.
Řidiči tehdy na místo přivolali klasicky policii. Škoda na bentley byla odhadnutá na 800 tisíc korun, po lehkém střetu vozidel skončilo pravým bokem v kamenné zdi podpírající železniční most.
Oběma obžalovaným vyměřil soudce podmínky a k tomu ještě peněžité tresty v řádech desítek tisíc korun. Hrozily jim až pětileté tresty. Rozsudek není pravomocný.
Je ale pravděpodobné, že se souzení opět odvolají. Už jednou byli za tuto nehodu odsouzení, ale odvolací soud původní rozsudek zrušil v roce 2023, případ vrátil zpátky do Domažlic k doplnění důkazů a novému verdiktu.
„Nejela jsem moc rychle, tak 50 až 60 kilometrů v hodině. Značky jsem si nevšimla a vjela jsem mírně do protisměru,“ popisovala žena, co předcházelo střetu. „Vše se vleče už šest let a já jsem obžalovaný na základě posudku člověka (znalce – pozn. red.), kterého jsem jednou pustil k autu. Já od pojišťovny nic nechtěl, žádné aktivity ve vztahu k pojišťovně jsem nečinil,“ zopakoval několikrát před soudem Muriqi.
Původní znalec vylučoval, že by se bouračka mohla odehrát tak, jak popisovali obžalovaní ve zprávě pro pojišťovnu. Další znalec, jehož posudek předložila v průběhu procesu obhajoba, ve své zprávě došel k částečně odlišným závěrům. Proto soudce nechal nově vypracovat ještě další znalecký posudek. „Celý nehodový děj, jak jsme ho řešili, je poněkud zvláštní,“ podotkl za znalecký ústav jeden ze zpracovatelů Jakub Mottl.
Podle jejich závěrů a nejpravděpodobnější verze se auta při srážce pohybovala mnohem nižšími rychlostmi. Navíc bylo hodně zvláštní, že na silnici nebyly zajištěné žádné stopy.
Státní zástupkyně Jana Svobodová ve své závěrečné řeči poukazovala na původní znalecký posudek, podle kterého mercedes neměl dostatečnou rychlost a hmotnost, aby odrazil bentley do stěny mostu. „Kamery zaznamenaly, jak obě auta jela za sebou 16 kilometrů před místem nehody,“ řekla státní zástupkyně. Podle ní oba obžalovaní jednali po dohodě a obě vozidla postavili nakonec tak, aby nehoda působila věrohodně.
Advokáti obou souzených tvrdili, že obžalobě se nepodařilo vinu jejich klientů prokázat nade vší pochybnost, a proto soudce by měl oba obžalované zprostit všech obvinění.
Advokát Václav Hajšman hájící Xhalela Muriqiho ve své závěrečné řeči zpochybňoval revizní znalecký posudek hned několika příměry.
„První je prázdné plátno, jak jsem ho nazval. Policie zajistila prázdné plátno, žádné stopy. Znalci místo toho, aby stav konstatovali, na něj namalovali detailní obraz bitvy. Sami si vymysleli rychlosti, úhly. To ale není obraz reality. Další příměr je možné nazvat archeologická fantazie. Je to jako kdyby archeolog našel kámen a na základě toho napsal studii, že na tom místě stál 35 metrů vysoký chrám, který v úterý zbořili tři váleční sloni a prostřední se jmenoval Bimbo,“ snažil se advokát přesvědčit samosoudce, že znalci překročili své kompetence.
