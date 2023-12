Dívkám vyhrožoval a lákal od nich nahé fotky, soud muži nařídil ústavní léčbu

U obžalovaného byla diagnostikována sexuální deviace - sadomasochismus, která vedla k tomu, že měl snížené ovládací schopnosti. Už při podání obžaloby byl s ohledem na duševní stav pachatele navržen trest pod dolní hranicí sazby. Polehčující okolností byl jeho dosavadní řádný život. Muž navíc vinu přiznal, projevil lítost a poškozeným se omluvil.

Soudkyně rozsudek odůvodnila tím, že je důležité, aby muž podstoupil léčbu co nejdříve. V případě, že by skončil ve vězení, by to možné nebylo.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně podala odvolání. Podle ní se muž činů dopouštěl od května 2022 do února letošního roku ve svém bydlišti ve středních Čechách.

„Požadoval zasílání nahých fotografií a videí, a to zpravidla pod vyhrůžkami zveřejnění videí, na kterých například figurovaly jejich kamarádky či ony samotné. Obžalovaný měl takto od dívek pod výhrůžkami zveřejnění získávat velké množství jejich nahých fotografií a videí. Pokud některá z dívek odmítla, videa a fotografie zveřejnil na sociálních sítích,“ popsala státní zástupkyně v obžalobě.

Podle zjištění policistů měl obžalovaný na externím úložišti a externím disku přes čtyři tisíce fotografií a videí s nahými holčičkami, u kterých bylo na první pohled jasné, že jim zdaleka nebylo 18 let. Uložené tam měl také komunikace s poškozenými.