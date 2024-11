Muž, který nařkl nemocnici ze zabíjení pacientů s covidem, je zpět u soudu

Do problémů se Jungmann dostal kvůli třem komentářům z roku 2021, kdy na facebookové stránce plzeňské fakultní nemocnice naznačoval, že v ní lékaři zabíjejí pacienty s covidem.

Když si lékař v jednom z příspěvků posteskl, že na covid už umírají i mladí lidé a není v jejich silách s tím něco dělat, Jungmann do komentářů napsal: „Já si myslím, že je schválně nějak zabíjíte, abyste měli čísla. Určitě jim dáte něco do pití nebo nějaký jed místo léků.“

Příspěvek o očkování komentoval slovy: „Jak je ta depopulalizační vakcína nastavená, jsou to ty dva roky? Kdy potom každý zemře?“ V dalším komentáři zase o zdravotnících napsal, že dítěti s covidem vetřeli na sliznici nějakou chemikálii, aby onemocnělo a oni to mohli dát na Facebook.

Pisatel se po znovuotevření případu psychicky sesypal

Podle spisu jeho komentáře sdílely spousty sledujících, stránky nemocnice v té době sledovalo 12 tisíc lidí.

Muž v úterý řekl, že se mu znovuotevřením případu vrátily psychické problémy. „Když mi přišlo od advokáta, že se případ otevírá, sesypal jsem se. Zrušil jsem Facebook, nekoukám na zprávy. Když jsem doma a nechci nic dělat, koukám na filmy nebo čtu knížku,“ prohlásil u soudu.

Jenže na facebookové stránce ministerstva spravedlnosti napsal před 11 týdny do komentářů uživatel Jan Jungmann: „Soud Plzeň město 3,5 roku šikanuje člověka s depresemi způsobenými zprvu lockdowny od roku 2020 a za pouhý dotaz ho dlouhou dobu šikanují až k myšlenkám na sebevraždu.“

Muž řekl, že v době covidových opatření byl doma v posteli s počítačem, nemohl chodit ven, uzavřel se. Podle spisu hodně četl články o covidu, uvěřil prý textům, že vakcíny mají lidem ublížit.

V úterý prohlásil, že lituje toho, co se stalo. „Vím, že to asi bylo špatný. Nevěděl jsem, co se děje, co se děje se mnou za pandemie. Snažím se pracovat, ale semlelo mě to. Mrzí mě to,“ tvrdí muž, pro kterého jeho advokátka požaduje, aby ho soudci opět osvobodili.

Státní zástupkyně Antonie Zelená pro něj požaduje podmínku – dvouletý trest se stejně dlouhou zkušební dobou. Soudci vynesou rozsudek v příštím roce.

Plzeňský okresní soud zprostil obžaloby Pavla Hlávku, kterého žalobce vinil ze šíření poplašné zprávy: