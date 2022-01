Kvůli covidu nemohli rodiče do nemocnice za novorozencem, případ řeší soud

Alexander se narodil 21. března loňského roku ve Fakultní nemocnici (FN) v Plzni. Rodiče Daniel a Sabina Albrechtovi z Trnové na Plzeňsku jsou přesvědčení o tom, že odloučení zanechalo na synovi psychické následky. Viní z toho zdravotníky nemocnice.

Požadují proto po nemocnici omluvu, že rodičům bylo upřeno základní lidské právo být se synem hned po narození. Žádají i odškodné 300 tisíc korun jako satisfakci za to, že jim byla krácena základní lidská práva.

„Čtyři dny po porodu syna mi manželka volala, plakala do telefonu, myslel jsem, že syn zemřel. Manželka mi oznamovala, že jí udělali PCR test a oznámili jí, že má covid a že nebude moci syna vidět,“ přiblížil Daniel Albrecht.

Dopadlo to nakonec tak, že paní Sabina syna viděla v průběhu porodu císařským řezem, potom několikrát od 22. března do 25. března. Dále se synem byla v nemocnici od 10. do 19. dubna, tedy po skončení 14denní karantény.

Na test nechci, ale kvůli synovi bych to udělal

„V té době mi byl odepírán přístup z důvodu, že manželka je se synem v nemocnici hospitalizovaná, stejný důvod uváděla nemocnice i v období od 23. do 26. března, poté jsem byl označen jako rizikový kontakt. Podivoval jsem se nad tím, že v rozporu s rozhodnutím hygieny mě nemocnice z nepochopitelného důvodu svévolně považovala za rizikový kontakt a na základě této vlastní fikce mi odmítala nejen přístup, ale odmítla ode mě přebírat i odstříkané mateřské mléko. Předávala ho tedy tchyně, od které ho byli ochotní přebrat,“ vylíčil otec.

Ten syna viděl 22. března zhruba na 15 minut. „Potom po obeslání FN soudním příkazem mi byl umožněn styk ještě od 2. do 9. 4. v průměru na 30 minut denně - v součtu čtyři hodiny a 15 minut za celých 29 dní hospitalizace,“ shrnul otec.

Připomněl, že má rodina velký dům a díky tomu manželka dodržovala izolaci v samostatném křídle, kde je výtah, koupelna, záchod a samostatný bezbariérový vchod.

„Nemocnice ale po celou dobu tvrdila, že nedodržujeme izolaci, a proto mi ani nenabízela návštěvy syna na základě PCR testu,“ vylíčil otec, podle kterého kvůli odloučení po porodu syn trpí psychickými následky.

„Nesnese, aby se od něj manželka vzdálila a v noci opakovaně pláče,“ postěžoval si otec, podle kterého nemocnice měla najít způsob, jak zajistit po porodu spojení rodiny.

Albrech říká, že sice s testováním na covid nesouhlasí, ale kvůli návštěvě syna by proceduru podstoupil. „Nesouhlasím s tím, že mě někdo nutí, abych podstoupil test na covid. Antigenní ani PCR test netestuje nic skutečného, nic reálného. Stačí sednout k počítači a během půl hodiny najdete studie, které to potvrzují,“ sdělil Albrecht s tím, že pracuje, platí daně a má tedy nárok na zdravotní péči bez podmínek.

„Nikdo si nemůže klást podmínky, aby mi poskytl zdravotní péči a v době covidu jsme ve stavu, kdy se takové podmínky kladou,“ poznamenal Albrecht.

Zavlečení covidu by mohlo být fatální

„Jsem živá lidská bytost, která má práva daná bohem a právní systém v této zemi je tu s naším souhlasem. Pokud pravidla začnou omezovat ten nejvyšší zákon, který tu máme, tedy ústavu a listinu základních práv a svobod, musíme se bránit,“ vysvětlil Albrecht, který zastává názor, že covid je snaha zavést totální kontrolu nad lidstvem, totální globalizaci.

Mluvčí FN v Plzni Gabriela Levorová uvedla, že Neonatologické oddělení FN Plzeň je vysoce specializované pracoviště, které poskytuje zdravotní péči novorozencům celého Plzeňského a Karlovarského kraje.

„Je třeba si tedy uvědomit, že zavlečení viru SARS-CoV-2 na oddělení, kde jsou hospitalizováni nedonošenci s nízkou nebo žádnou obranyschopností, by mohlo mít fatální následky. Nejenom pro dítě žalobce, ale i pro ostatní novorozence nebo zdravotnický personál,“ upřesnila Levorová.

Připomněla, že veškerá dočasná omezení byla v nejlepším zájmu samotného dítěte i všech hospitalizovaných novorozenců na daném oddělení.

„To je pro FN Plzeň zcela prvořadé a rozhodující. Našim hlavním cílem je lidi uzdravovat a chránit je od nákazy, včetně ochrany našich zaměstnanců. Více se k danému případu nebudeme vyjadřovat,“ dodala.

Soudní řízení bude pokračovat výslechem lékařů a sester z nemocnice či Sabiny Albrechtové.