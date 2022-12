Cizinci vysáli účty ženám na internetovém bazaru, padly přísné exemplární tresty

Soudkyně Krajského soudu v Plzni Helena Przybylová uznala trojici cizinců vinnou z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a z podvodu ve formě spolupachatelství. Muži si tresty odpykají ve věznici s ostrahou. Součástí rozsudku je také propadnutí mobilních telefonů, pomocí nichž trestnou činnost páchali.

Verdikt není pravomocný. Státní zástupce si ponechal lhůtu na případné odvolání, stejně jako dva obžalovaní, třetí se ihned odvolal.

Ukrajincům hrozily tresty od pěti do deseti let vězení. „Tento druh trestné činnosti je na vzestupu, v poměrně krátké době se dá získat velké množství finančních prostředků. Je problematicky odhalitelný, stejně tak zajištění pachatelů. Pokud se nějaká trestná činnost rozmáhá, cílem soudu je, aby tomu byla učiněna přítrž. Pachatele je proto nutné potrestat přísně, aby to byl jakýsi signál pro společnost, že když budou páchat takovou trestnou činnost, budou se za ní ukládat citelné tresty,“ odůvodnila výši trestů soudkyně.

Pětadvacetiletý Oleksandr Manko, stejně starý Yan Dihtiar a čtyřiatřicetiletý Oleksii Iushkov se ke všemu přiznali.

Skoro 400 tisíc zmizelo za pár minut

O peníze ze svého účtu přišla například pětatřicetiletá žena, která nabízela na webovém bazaru autosedačku za pár stovek. Na mobil jí přišla zpráva, že dotyčný má zájem o její zboží a že posílá odkaz na vyzvednutí peněz. Když klikla na odkaz ve zprávě, otevřela se falešná stránka, která na první pohled vypadala důvěryhodně. Do políček naťukala všechny údaje k platební kartě.

Jenže místo, aby jí na účet peníze přibyly, po chvíli jí začaly z účtu rychle mizet. Během pěti minut někdo vybral v bankomatu v plzeňském obchodním centru z jejího účtu hned šestkrát po 50 tisících korunách. O pár minut později si obchod s mobilními telefony zablokoval na účtu dalších bezmála 87 tisíc korun.

„Opakované nákupy telefonů uhradili pachatelé bezhotovostně,“ upřesnil státní zástupce Václav Průcha, který navrhoval pro obžalované 6,5 roku.

Žena, které zmizelo z účtu během několika minut 387 tisíc korun, měla nakonec velké štěstí. Stejně jako dalších sedm žen, kterým ten den trojice vybílila konta. Policisté tři mladé muže z Ukrajiny dopadli ještě v plzeňském obchodním centru s balíky bankovek, ale i s mobilními telefony s nainstalovanými aplikacemi umožňujícími vybírání peněz z účtu obětí v bankomatech nebo placení v obchodech.

Poslední článek řetězce

„V průběhu tří hodin společně jako členové organizované skupiny způsobili na cizím majetku škodu 535 270 korun a neúspěšně se pokusili získat dalších 9 000 korun,“ popsal březnovou událost Průcha.

„Velice všeho lituji. Nedomyslel jsem následky. Až ze spisu jsem se dozvěděl, jak vše fungovalo. Za osm měsíců ve vazbě jsem měl možnost přemýšlet, jakou škodu jsem způsobil poškozeným, sobě i své rodině,“ prohlásil Iushkov. Stejně mluvili i dva krajané.

Trojice dopadených je podle všeho posledním článkem řetězce. Jsou pěšáky, výběrčími, kteří od někoho dostali instrukce a přístupová data k účtům a bankovním kartám z podvržených stránek.

„Tento typ kyberkriminality je v Česku na vzestupu, odhalit ji pro vysoce sofistikovaný charakter je velice složité. Tady se podařilo případ objasnit díky rychlé reakci části poškozených, bank i operativní práci policie,“ vysvětlil Průcha.

Kromě několika tisíc korun našli policisté při zatýkání u cizinců všechny peníze, které za tři hodiny vybrali z účtů obětí z bankomatů v městské části Vinice, na dvou místech v centru Plzně a v obchodním centru v Černicích. Peníze by se měly zanedlouho vrátit na účty obětí. Advokát Yana Dihtiara uvedl, že tenhle typ trestné činnosti umožňuje i lehkovážnost a nedbalost poškozených.