Soud uvěřil muži, který přepadl benzínku, že se napraví. Dostal podmínku

Podle spisu Václav Paleček s kuklou na hlavě a s nožem v ruce odnesl z čerpací stanice přes 360 tisíc korun. Když ho po týdnu policisté zatýkali, a on se záhy ke všemu přiznal, v kapse mu zbývalo 190 korun.

Z lupu poplatil část dluhů, nakoupil elektroniku. Půjčil si luxusní Bentley, platil desítky tisíc korun půjčovného za jediný týden.

„Jsem si vědom, co jsem udělal. Mrzí mě to. Pokud dostanu šanci, chci vše vrátit, chci změnit život na jinou stranu,“ sliboval mladý muž soudkyni Okresního soudu Plzeň-jih.

Senát soudkyně Martiny Soudkové Palečkovi vyměřil podmíněný dvouapůlletý trest se čtyřletou zkušební dobou, po kterou bude pod dohledem probačních úředníků.

„Soud v tomto případě považuje podmíněný trest lepší. Má šanci zapojit se do života jiným způsobem, než žil doteď, možnost co nejrychleji uhradit způsobenou škodu. Navíc po dlouhou zkušební dobu bude pod dohledem probačního úředníka. Je potřeba sledovat a ujistit se, že se jeho dosavadní pobyt ve vazbě promítne do dalšího života. Že mu je jasné, že takhle dál žít nemůže, protože jinak mu bude podmíněný trest přeměněný ve výkon nepodmíněného trestu,“ vysvětlila Martina Soudková.

Václav Paleček má dluhy. „Asi čtrnáct dnů před činem mě kvůli finančním potížím vyhodila máma z domova. Spal jsem u kamarádky i v autě. Když jsem šel v ten večer přes les kousek od čerpací stanice, začal jsem uvažovat, co udělám. Pak jsem se do lesa vrátil a převlékl se tam. Rozhodoval jsem se, jestli to udělám, nebo ne. Bohužel jsem se rozhodl, že ano,“ popsal Paleček, co se mu honilo hlavou před činem.

Schovaný u nedalekého autobazaru čekal, až přibližně stejně starému čerpadláři večer skončí směna. Viděl, jak dělá vyúčtování, zavírá provozovnu a jak jde k autu. V tom okamžiku vyrazil do akce.

„Když jsem si chtěl odemknout auto, najednou ke mně přiběhl maskovaný pachatel s nožem. Řekl mi, že jdeme pro peníze. Měl jsem strach, třásla se mi ruka. Snažil se mně uklidňovat, že když nebudu dělat potíže, nic se mi nestane. Nepoznal jsem, o koho jde,“ popsal přepadený čerpadlář.

Když byl trezor prázdný, lupič utekl. Čerpadlář pak zavolal policii.

Lupič se vydával za svědka, který pronásledoval pachatele

Během čtyř minut se k čerpačce sjely policejní hlídky. Paleček, který se zatím ukrýval v lese, slyšel psovody a dostal strach. „Běžel jsem zpátky na čerpací stanici a tam si zahrál na svědka, který neúspěšně pronásledoval pachatele,“ přiznal se Paleček.

Policisté údajného korunního svědka zatkli necelých deset dnů po činu.

Státní zástupkyně pro Palečka požadovala nepodmíněný minimálně dvouletý trest. Když mu soudci dali šanci v podobě podmíněného trestu, protože dosud je jeho trestní rejstřík čistý, ponechala si lhůtu pro případné odvolání.

Hned v soudní síni si ale podala stížnost proti propuštění obžalovaného z vazby, jak rozhodl soud. Eskorta tak Václava Palečka odvezla zpátky do vězení.

Muž přepadl čerpačku. Lup rozfofroval za týden (3. 9. 2019)