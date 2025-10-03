Exděkan platil lopaty i ubytování, řekla svědkyně v kauze neprůhledných stipendií

Jitka Kubíková Šrámková
  15:36
Studenti fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS) dostali mimořádné stipendium, větší část peněz poslali zpět na účet děkana fakulty a ten z těchto peněz přispěl studentům třeba na ubytování na letním soustředění. Nebo koupil lopaty. To vyplynulo z pátečních výpovědí svědků v kauze s exděkanem FZS Lukášem Štichem, která pokračovala u Okresního soudu Plzeň-město.
Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli neprůhledným stipendiím. (19. března 2025) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Státní zástupce na Šticha podal obžalobu za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Bývalý děkan podle spisu některým studentům přiznával mimořádná stipendia bez adekvátního důvodu nebo v přemrštěné výši, a pak si od nich nechal peníze vyplatit zpět.

Štich tvrdí, že peníze nepoužil pro svoji potřebu, ale na provozní chod školy. To dnes naznačila i jedna z pracovnic fakulty Klára Gillernová z Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví. Ta na fakultě nejdříve do roku 2016 studovala a nyní tam učí.

Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli neprůhledným stipendiím. (19. března 2025)

Popsala, že fakulta pro studenty dlouhodobě organizuje třikrát ročně záchranářská soustředění, kde se učí dovednostem potřebným pro budoucí profesi. „Na jednom ze soustředění děkan Štich rozdal studentům peníze, aby si mohli zaplatit ubytování,“ uvedla a dodala, že by to mohlo souviset s tím, na co peníze z mimořádných stipendií mohl použít.

Popsala i další případ. Když se chystala na zimní soustředění se studenty, které je součástí studia a získávání studijních kreditů, zjistila, že jí chybí lopaty, což je součást takzvaných lavinových setů. „Děkan mi řekl, že je zaplatí,“ uvedla pracovnice fakulty, která tak potvrdila Štichovu obhajobu, že peníze používal na chod školy.

Bývalý student Jaroslav Pokorný u soudu řekl, že záchranářské kurzy, kde si museli sami platit ubytování i stravu, byly pro studenty přínosné. I on potvrdil, že dostával mimořádná stipendia v celkové výši kolem 60 až 70 tisíc korun. „Přišel za mnou, že peníze použije na provoz fakulty,“ řekl na adresu exděkana.

Děkan Západočeské univerzity v Plzni rezignoval kvůli neprůhledným stipendiím

Na fakultě podle něj panovala přátelská atmosféra, s děkanem se prý skamarádil i díky tomu, že byl členem Studentské komory, nakonec si i potykali a někdy spolu chodili na pivo. Jeho podíl, který mu ze stipendia zbyl, byla prý menší částka. „Zpátky jsem peníze posílala převodem. Nevím, jak jsem se dozvěděl číslo účtu, posílal jsem to na účet pana Šticha. Věřil jsem, že se peníze využily na fungování fakulty,“ popsal někdejší student a dnes záchranář.

Tehdy prý nepřemýšlel o tom, zda je forma vracení peněz děkanovi přijatelná. „Dnes si myslím, že to nebylo standardní,“ popsal vousatý záchranář.

Svědek Vilém Hodek zase na FZS pracoval a stále pracuje jako investiční specialista. Uvedl, že s mimořádnými stipendii neměl nic společného. Na soudcovu otázku, zda viděl platit děkana něco v hotovosti, uvedl, že ano. Třeba na akci Grilování s děkanem, kde bylo kolem 100 až 200 lidí, zaplatil nějakému subjektu za občerstvení.

Soudce se podivil, když se Hodek svěřil se skutečností, že z vlastních zdaněných peněz financoval na fakultě třeba dodělání příčky. „Nechal jsem děkanovi také zašít talár, děkanovi jsem koupil obraz. Bylo to z vděku. Když s někým spolupracujete, tak je to normální,“ dodal.

Musel odpovědět i na otázku, jakou měl výplatu. Mzda prý byla 30 tisíc, dostával i odměny, minimálně jako jeho hrubý plat. „Taková byla dohoda, když o člověka stojíte, tak mu zaplatíte a já jsem fakultu někam posunul,“ pochválil se Vilém Hodek.

Peníze z vrácených stipendií jsem použil na chod školy, hájí se u soudu exděkan

Hodek, který je čtyři měsíce na nemocenské, se svěřil i s tím, že kvůli kauze Štich je na něj vyvíjen tlak, aby odešel. Na fakultu prý přešel právě za děkana Šticha, s kterým se přátelil, zná ho podle svých slov 15 až 16 let. Kvůli nástupu na fakultu opustil po 11 letech místo na úřadě prvního plzeňského městského obvodu, kde dělal i mluvčího. Nakonec prý přátelské vztahy se Štichem ochladly, když se dozvěděl, že se Štich hodlá podvolit tlaku zvenčí a Hodkovi dát výpověď.

To už ale Štich nestihl, protože kvůli projednávané kauze v roce 2022 z funkce odstoupil. Na univerzitě nicméně stále pracuje, protože vyhrál soud, který výpověď ze strany ZČU označil za neplatnou.

Podle státního zástupce vyplácel devětatřicetiletý Štich mimořádná stipendia mezi lety 2019 až 2021, jednalo se zhruba o 50 případů.

19. března 2025

