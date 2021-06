Nutil jsem ji přestat s drogami, ne šlapat, hájí se obžalovaný cizinec

Mladá žena, která se živila prostitucí, se do jednačtyřicetiletého muže z Bulharska zamilovala. Býval jedním z jejích zákazníků.

„Když mi zavřeli manžela, dali jsme se do kopy. Domluvili jsme, že tuhle práci už nebudu dělat. Dlužil ale na nájmu. Prosil mě, jestli bych šla zase šlapat. Na trasu mě vozil každý den. Pak potřeboval peníze na elektřinu, vodu, plyn, hypotéku na barák... Mlátil mě téměř každý den. Myslela jsem, že se změní. Zbil mě, když měl absťák, když jsem málo vydělala. Vzal mi peníze, sháněl drogy, píchal mi je,“ popisovala u soudu žena.

I když ji mlátil, byla do cizince zamilovaná. „Sliboval mi, že se změní, a já mu věřila,“ tvrdí žena.



Podle státního zástupce ji Todor Andonov Arabadzhiev bil, škrtil, bral jí peníze a vyhrožoval, že když nebude šlapat, dopadne špatně.

„Nesouhlasím s tím, co je v obžalobě. Když se manželka s dítětem odstěhovaly do Bulharska, ona se ke mně přistěhovala do bytu v plzeňské Doubravce. Tvrdila, že má rakovinu nervu v oku, že někdy úplně ztrácí zrak. Pak přišel i její kamarád. Říkala mi, že on ji mlátil. To, co teď říká o mně, říkala i o něm,“ prohlásil u soudu obžalovaný.

Bydleli v garáži, pak na zahradě v autech

Protože Arabadzhiev v bytě nezaplatil nájem, nakonec se trojice přestěhovala do domu na severním Plzeňsku, na který obžalovaný splácel hypotéku.

„Bydleli jsme v garáži, pak na zahradě v autech. Nechtěl jsem, aby provozovala prostituci, ale ona tam chodila pořád. Peníze mi dávala sama, abych kupoval pití, bagety nebo cigarety,“ vyprávěl muž, který je od loňského prosince ve vazbě.

Žena se prý chodila prodávat na Domažlickou třídu, aby vydělala peníze na veterináře. Psy měl její kamarád, který s nimi přežíval na stejné zahradě.

„Nenutil jsem ji, aby chodila šlapat, ale aby skončila s drogama. Miloval jsem ji,“ tvrdí Bulhar, kterému za obchodování s lidmi hrozí až 12 let vězení.



Obžalovaný je i z loupeže. Podle spisu v úmyslu získat zpět 200 korun praštil kamaráda, který s nimi žil na Plzeňsku, dřevěným hranolem a způsobil mu pohmožděniny na rukou a nohou.

Státní zástupce mu navrhuje pětiletý nepodmíněný trest.

Žena má z cizince strach, soudce ji musel vyslýchat v jeho nepřítomnosti. S kamarádem se psy v minulosti žila. Ten podle jejích slov slíbil jejímu manželovi, že ji pohlídá po dobu, co on bude za mřížemi.

Na otázku, proč žena od cizince neodešla, odpověděla, že jí vyhrožoval, že celou pravdu o tom, čím se živí, řekne její matce a sestře.