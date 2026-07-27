Jeden ze dvou obžalovaných z vraždy Tomáš Huleš se Nikoly K. zeptal, zda ho se zavražděným viděla. Odpověděla, že ne.
„Co se stalo oběti?“ ptal se státní zástupce svědkyně na zavražděného. „Já to nechci říkat. Dyť to víte,“ osopila se mladá žena na žalobce. Pak už se do toho vložil soudce a pohrozil jí, zda chce trestní stíhání za pohrdání soudem nebo maření spravedlnosti.
Případ je postaven na takzvaném svědectví z cely, kdy vězeň napsal dopis z cely, že objasní trestnou činnost. To je z našeho pohledu problematický důkaz.