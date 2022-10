Znásilnil mentálně postiženého chlapce, viní obžaloba muže ze Sokolovska

„Nesouhlasím s tím, co je psáno v obžalobě. V domě je nějakej kumbál, já v něm ale vůbec nikdy nebyl,“ prohlásil u soudu obžalovaný Štefan M., kterého k soudu přivedla vězeňská eskorta.

Podle státního zástupce spáchal sexuální zločin na dítěti letos 18. února navečer.

„Přišel do neobydlené volně přístupné místnosti v přízemí domu s nezletilým, jehož věk znal. Za účelem svého uspokojení onanoval nad tělem poškozeného až do svého vyvrcholení,“ shrnul státní zástupce Martin Rykl.

Souzený muž u soudu vysvětlil, že bydlel v jednom bytě na Sokolovsku společně s prarodiči malého chlapce. Dítě se svými rodiči podle něj bydlí o vchod vedle.

Je mi to líto, ale já za to nemůžu

„Já o ničem nic nevím. Byl jsem celé odpoledne v bytě. Koukali jsme se na televizi. Večer jsem slyšel před domem křik, bylo tam hodně policistů. Pak přišel do bytu táta malýho kluka a křičel, že mě zabije. Že mě probodne. Pak přišel malej kluk a ukazoval na mě! Já na to koukal jako blázen, celý den jsem byl doma. O tom, co se stalo, mi řekli až policisté na oddělení. Je mi líto, co se stalo, ale já za to nemůžu,“ vysvětloval soudcům obžalovaný muž.

Podle spisu ale dospělého muže s dítětem v neobývané místnosti bytu vidělo jedno ze starších dětí. Když jej policisté vyslýchali za přítomnosti sociálních pracovníků, byl dětský svědek zakřiknutý, stydlivý, většinou jen kýval hlavou.

Podle toho, co při výslechu popisoval, se malý mentálně postižený klučina celý třásl, protože se bál pána, který bydlí u jeho babičky.

„On nikde nepracuje. Dospělý měl pindíka venku, kluk měl na sobě slipečky, nebyl nahatý. Pak mi dal 20 korun, abych neřekl, co jsem viděl a šel si za to koupit žvýkačky. Když jsem se vrátil z obchodu, malý kluk byl v kumbálu, kde je hodně oblečení a plakal tam. Řekl mi, že mu dal pindíka na břicho. Toho velkého nemám rád,“ popisoval dětský svědek ve výpovědi, která zazněla u soudu.

Soud bude všechny svědky včetně znalců teprve vyslýchat. Obžalovaný nedokázal soudci vysvětlit, proč si přesně pamatuje, co dělal v den, kdy došlo ke znásilnění dítěte. Na co přesně se koukal v televizi, nebo jestli si byl v obchodě něco koupit nebo ne. Přitom když se chtěl soudce dozvědět, co dělal o tři dny nebo týden dříve, muž na to nedokázal odpovědět.

Na rozdíl od dětského svědka ale obžalovaný tvrdí, že malý chlapeček, který je obětí trestného činu, ho měl rád. „Byl na mě zvyklej. S nikým jiným než se mnou nechtěl chodit do školky. Vodil jsem ho tam každý den. Chtěl furt jenom mě. Utíkal od dědy,“ prohlásil obžalovaný.

Krátce po zahájení soudu obžalovaný překvapil soudce prohlášením, že se chce odvolat proti trestu. „Proti jakému trestu? Vždyť jsme teprve začali jednat, žádný trest jste ještě nedostal,“ divil se soudce.