Loni v listopadu, kdy soud začínal řešit týrání z let 2019 až 2023, M. A. (jeho jméno a tvář není možné zveřejnit kvůli ochraně obětí trestných činů, v tomto případě jeho manželky – pozn. red.) přivedla k soudu vězeňská eskorta. Mohutný chlap se spoutanýma rukama, který byl o více než hlavu větší než členové eskorty, byl ještě ve vězeňském mundúru. Odpykával si zbytek trestu za vydírání.
Když jsem slyšel, co se tu čte, je mi z toho ouvej. Jsem věřící, ve výkonu trestu jsem vystudoval teologii. Nechtěl jsem financovat její dluhy, ale ona byla jako utržená ze řetězu. Ona snad kromě měsíce a půl nepracovala. To já chodil do práce.