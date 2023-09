Soše Hurvínka ulomili hlavu mladí hokejisté, sami se přihlásili policii

Bronzový Hurvínek přišel o hlavu v sobotu 9. září před 23. hodinou. Upozornil na to náhodný kolemjdoucí. Policisté následně z kamerových záznamů zjistili, že se u sochy legendární dvojice pohybovala skupinka mužů, pak se ozvala velká rána a hlava se kutálela po zemi. Jeden z mladíků ji následně nasadil zpět na tělo a všichni utekli.

Policisté zveřejnili v médiích výzvu, že se pachatelé mohou sami přihlásit. A tak se i stalo. „Skupinka osob se skutečně přihlásila na obvodním oddělení a k jednání se přiznala. Vzhledem k tomu, že dvě z osob jsou mladší 18 let, policisté nebudou poskytovat více informací,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová. Doplnila, že případem se policisté nadále zabývají. Prověřují, zda došlo ke spáchání přečinu výtržnictví.

Sdílnější byl Roman Jurečko z nadačního fondu Plzeň sobě, který Spejbla a Hurvínka sedící na lavičce nechal v roce 2020 na náměstí Republiky instalovat. „Zatím nevím, kolik lidí skupinka čítala, ale jedná se o mladé plzeňské hokejisty. Jsem rád, že se vyvrátily fámy, že to byli Ukrajinci. Jsem též rád, že se nejednalo o cílený útok někoho, kdo chtěl hlavu ukrást a zpeněžit ve sběrně,“ řekl Jurečko. Odmítl ale upřesnit, z jakého hokejového klubu pachatelé jsou.

Mladíci se údajně bavili tím, že si na Hurvínka vlezli a hlava, se kterou se dalo otáčet, se ulomila.

Jurečko má s hokejisty v pátek schůzku, kde budou řešit náhradu škody. „Nechci předbíhat. Uvidíme, jak se k tomu postaví. Kromě finančního postihu bych byl rád, kdyby si to odpracovali v rámci veřejně prospěšných prací,“ dodal s tím, že sousoší v pondělí odjelo do slévárny, kde postavičku opraví.

„Budou se snažit navrátit Hurvínkovi hlavu co nejdříve, maximálně to bude do měsíce. Cena by neměla překročit sto tisíc korun,“ upřesnil.

Autorkou Spejbla a Hurvínka sedících na lavičce je kanadská sochařka českého původu Lea Vivot. Její lavičky známých osobností zpestřují veřejná prostranství v mnoha zemích.

Socha Spejbla a Hurvínka se na centrálním náměstí v Plzni objevila v roce, kdy uplynulo sto let od doby, kdy loutky Josefa a Spejbla vznikly. Loutku vytvořil v roce 1910 řezbář Karel Nosek a hlas jí tehdy propůjčil známý loutkář Josef Skupa, který v Plzni působil a loutku Spejbla také navrhl.

Socha Hurvínka přišla o hlavu (11. 9. 2023)