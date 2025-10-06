Nehoda se stala v deset hodin dopoledne. Šestasedmdesátiletý šofér jel od obce Mochtín směrem na Klatovy.
„V Soběticích mu mělo těsně před vozem přeběhnout zvíře. Zatím nevíme jaké. Na to řidič zareagoval tak, že strhl řízení vozidla vpravo, vyjel mimo komunikaci a vjel do rybníka,“ popsala kolizi policejní mluvčí Barbora Šmaterová.
Senior stačil z vozidla sám vylézt, pak mu na břeh pomohla náhodná svědkyně. Záchranáři ho nakonec odvezli do Klatovské nemocnice. „Utrpěl lehký úraz hlavy,“ upřesnila mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.
Opel ale skončil zcela pod vodou, vyprostit ho museli hasiči se svým vyprošťovacím speciálem. „Při nehodě došlo k úniku oleje do vody, informovali jsme o tom odbor životního prostředí,“ informoval hasičský mluvčí Petr Poncar.
Dechovou zkoušku měl šofér negativní. Příčinou a bližšími okolnostmi nehody se nadále dopravní policisté zabývají.