Obyvatele Plzně a okolí dnes ráno při pohledu z okna zaskočilo sněžení. Rozkvetlé tulipány, narcisy, macešky a pomalu se zelenající trávu, jenž probudily sluneční paprsky z předchozích dnů, nad ránem zasypaly sněhové vločky. Také rozkvetlé magnólie či sakury v sadovém okruhu v centru Plzně byly ráno pod sněhem.
Autor: Tereza Marxová
Přitom po Velikonocích by nikdo neřekl, že se ještě o slovo může přihlásit zima. Odpolední teploty v Plzni stoupaly k až 16 stupňům Celsia a západočeská metropole se zbarvila květy sakur, magnólií a zlatého deště.
Autor: Tereza Marxová
Sníh pokryl v pátek ráno také záhony v sadovém okruhu města, kde rostou macešky a narcisy. Podle Jany Adamovské z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu napadlo dnes v Plzeňském kraji do čtyř milimetrů srážek.
Autor: Tereza Marxová
Srážky přišly v pátek ráno od západu, nejdřív jako dešťové, pak přešly ve sněžení. Víc než například na Šumavě sněžilo v okolí Bezvěrova na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje.
Autor: Tereza Marxová
Slabá sněhová pokrývka se držela ale i v Plzni. Na snímku je magnólie u Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni.
Autor: Tereza Marxová
Ve středu, kdy svítilo slunce a teploty se blížily ke 20 stupňům Celsia, se lidé u rozkvetlých stromů a květů fotili. Páteční počasí k tomu rozhodně už nevybízelo.
Autor: Tereza Marxová
Sněžení v tento den není neobvyklé. „Zrovna jsme si říkali, že asi před pěti lety sněžilo také ve stejný den,“ uvedla meteoroložka Jana Adamovská.
Autor: Tereza Marxová
Teplotní rekordy v Plzeňském kraji pro dnešní den nabízejí také větší zimu. „Krajské teplotní minimum je z roku 1968, kdy bylo v Domažlicích minus devět stupňů Celsia. Naopak maximální krajská teplota pro 10. duben je z roku 2017, kdy meteorologové v Plzni - Bolevci naměřili 25 stupňů Celsia,“ dodala Adamovská.
Autor: Tereza Marxová
Co si asi říkají na dnešní počasí Spejbl s Hurvínkem, kteří jsou v Šafaříkových sadech? Je to snad apríl?
Autor: Tereza Marxová
Také rozkvetlý záhon narcisů a tulipánů na Slovanech na náměstí Generála Píky pokryly sněhové vločky.
Autor: Tereza Marxová
Další podobný záhon rozkvetlých cibulovin je u kruhového objezdu nedaleko Galerie Slovany.
Autor: Tereza Marxová
Vydatně začalo sněžit před sedmou hodinou ráno. Sníh pokryl i záhony poblíž plzeňské Velké synagogy.
Autor: Tereza Marxová
Ještě dva dny zpátky to vůbec nevypadalo na to, že by v Plzni mělo sněžit. Sakury na Mikulášském náměstí ve čtvrti Slovany vykvetly do krásy. Fotili jsme je v úterý 7. dubna.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Ještě dva dny zpátky to vůbec nevypadalo na to, že by v Plzni mělo sněžit. Na snímku záhony s narcisy v centru Plzně u Měšťanské besedy.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Ještě dva dny zpátky to vůbec nevypadalo na to, že by v Plzni mělo sněžit. Rozkvetlé sakury ve Štefánikově ulici na Slovanech.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Ještě dva dny zpátky to vůbec nevypadalo na to, že by v Plzni mělo sněžit. Sakury v ulici Na Průhonu na Borech.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Ještě dva dny zpátky to vůbec nevypadalo na to, že by v Plzni mělo sněžit. Aleje sakur v Neumannově ulici na Slovanech.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Ještě dva dny zpátky to vůbec nevypadalo na to, že by v Plzni mělo sněžit. Rozkvetlé záhony s narcisy u Měšťanské besedy.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Ještě dva dny zpátky to vůbec nevypadalo na to, že by v Plzni mělo sněžit. Magnólie u Velkého divadla J. K. Tyla.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Ještě dva dny zpátky to vůbec nevypadalo na to, že by v Plzni mělo sněžit. Barevné záhony na náměstí Generála Píky na Slovanech.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Ještě dva dny zpátky to vůbec nevypadalo na to, že by v Plzni mělo sněžit. Svítilo sluníčko, teploty stoupaly k 16 stupňům Celsia.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
