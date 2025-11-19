Výšková budova plánovaná na plzeňských Slovanech budí u místních obavy

Autor:
  14:05
Na křižovatce ulic Slovanské a Malostranské může vyrůst výšková budova. Počítá s tím změna územního plánu, kterou schválili zastupitelé Plzně. V tom, aby s možnost stavby vysoké dominanty územní plán v daném místě umožňoval, zřejmě sehrálo podstatnou roli souhlasné stanovisko městského obvodu Plzeň 2 Slovany. Nesouhlasili s tím ale někteří obyvatelé oblasti.
Místo na náměstí Milady Horákové v Plzni, kde by podle změny územního plánu...

Místo na náměstí Milady Horákové v Plzni, kde by podle změny územního plánu mohl vyrůst vysoký dům. Budí to nevoli obyvatel. (11. listopadu 2025) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Místo na náměstí Milady Horákové v Plzni, kde by podle změny územního plánu...
Místo na náměstí Milady Horákové v Plzni, kde by podle změny územního plánu...
Místo na náměstí Milady Horákové v Plzni, kde by podle změny územního plánu...
Místo na náměstí Milady Horákové v Plzni, kde by podle změny územního plánu...
5 fotografií

Poukazovali na to, že výškový objekt se do lokality, kde převažují dvoupatrové domy, nehodí, upozorňovali, že místo je už nyní velmi zatížené dopravou a že další zátěž zhorší v místě podmínky pro bydlení.

Zastánci toho, aby územní plán výškou až čtyřicetimetrovou dominantu umožňoval, upozorňují, že pokud by někdo chtěl takový objekt stavět, musel by se vypořádat s náročnými podmínkami úřadů. Nicméně zástupci Útvaru koncepce a rozvoje a stavebního úřadu před časem výhrady nesouhlasících občanů uznali a navrhli, aby územní plán v dotčeném místě výškovou stavbu neumožňoval.

Situace se pak náhle změnila po tom, co městský obvod schválil, aby v místě územní plán vysokou dominantu připouštěl.

Z Borů trčí věžáky, přesto patří sídliště s lesoparkem k nejzdařilejším

Při jednání zastupitelů města Michal Vozobule z TOP 09 žádal o vysvětlení, proč úřady nejprve vyhověly námitce občanů proti možné stavbě výškové dominanty a pak svůj postoj změnily. „V jednu chvíli jste akceptovali, že názor lidí je relevantní, vyhověli jste mu. Zároveň říkáte, že ta dominanta je tam možná. Není mi jasné, proč do toho vstupuje znova a na sílu tam vracíme tu potenciální výškovou budovu?“ zajímal se Vozobule. Ten považuje argumenty občanů proti možné výstavbě vysokého domu za oprávněné.

Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů tvrdil, že pokud územní plán výškovou budovou v místě umožňuje, jedná se pouze o doporučení, které nemá vliv na to, jestli se tam něco stavět smí, nebo ne. Podle Bosáka se při návrhu změny územního plánu, který připouští stavby výškové dominanty vycházelo z doporučení odborníků.

Místo na náměstí Milady Horákové v Plzni, kde by podle změny územního plánu mohl vyrůst vysoký dům. Budí to nevoli obyvatel. (11. listopadu 2025)
Místo na náměstí Milady Horákové v Plzni, kde by podle změny územního plánu mohl vyrůst vysoký dům. Budí to nevoli obyvatel. (11. listopadu 2025)
Místo na náměstí Milady Horákové v Plzni, kde by podle změny územního plánu mohl vyrůst vysoký dům. Budí to nevoli obyvatel. (11. listopadu 2025)
Místo na náměstí Milady Horákové v Plzni, kde by podle změny územního plánu mohl vyrůst vysoký dům. Budí to nevoli obyvatel. (11. listopadu 2025)
5 fotografií

„Lidé za strachu, že se tam něco takového objeví, sepsali petici,“ uvedl Bosák. Podle něho pak pořizovatel návrhu dospěl k návrhu, že není nezbytné, aby územní plán označil území za vhodné pro výškovou dominantu. Náměstek tvrdí, že to však nic neměnilo na tom, že by někdo mohl přijít se záměrem tam výškovou budovu postavit. Musel by však prokázat, že je tam takový objekt vhodný. Bosák upozorňoval, že zastupitelstvo obvodu vydalo usnesení, kterým požadovalo, aby lokalita byla označena za vhodnou pro výškovou budovu. Na základě toho se prý pořizovatel návrhu po dohodě s Bosákem rozhodl označení tam vrátit.

Náměstek zdůrazňoval, že to nicméně nezakládá právo tam něco postavit. „Aby bylo jasno, do textové části bylo doplněno ustanovení, že jakákoliv výstavba musí být prověřena podle všech požadavků legislativy a prověřena odborně, jestli nebude mít vliv na ráz krajiny a další veřejné zájmy, které v tom území máme,“ argumentoval Bosák.

Starosta Slovan Lumír Aschenbrenner z ODS upozornil, že pro rozhodnutí zastupitelů městské části ponechat v územním plánu možnost výškové dominanty hlasovalo 18 z 19 přítomných zastupitelů.

Do třetice. Frekventovanou spojnici mezi Slovany a Lobzy uzavřou v pondělí

Jiří Lodr z KDU-ČSL naproti tomu prohlásil, že v dotčené lokalitě žije a že je její zatížení automobilovou dopravou už nyní obrovské a že si nedovede představit, že by v místě vznikla vysoká budova s mnoha byty.

Paradoxně i náměstek Bosák tvrdil, že si také neumí představit, že tam vznikne výšková budova s desítkami bytů a bude mít vyřešené parkování, které by zřejmě muselo být pod zemí, což by stavbu značně prodražilo.

Petr Suchý z TOP 09 znovu připomínal odmítavý postoj občanů a doporučoval jim vyjít vstříc a přijmout územní plán bez sporného označení dotčené lokality.

Rozhodnutí městského obvodu Plzeň – Slovany, na které se zástupci města odvolávali, zpochybňuje jeden z tamních zastupitelů David Soukup z TOP 09. Tvrdí, že při hlasování neohlásili střet zájmů dva lidé, kteří mají vazby na firmy, které pozemek u křižovatky Malostranské a Slovanské ulice vlastní.

Nejdřív archeologové, teď skála. Otevření Rolnického náměstí se opět posouvá

Podle Soukupa se jedná o místostarostku Eva Trůkovou z ODS a Ladislava Uhrina z ODS. Soukup je přesvědčen, že podle zákona měli v dané záležitosti oznámit střet zájmů. Tvrdí, že Nejvyšší soud v podobných případech pochybení toho typu označil za systémovou podjatost a na základě toho rozhodnutí zrušil. „Já na to upozorňuju a rozhodně nebudu mlčet,“ prohlásil.

Uvedl, že na magistrát podal podnět k prověření možného porušení zákona. Soukup uvádí, že neslyšel důvod, proč se zastupitelstvo obvodu rozhodlo jít proti vůli občanů, kteří se výstavby výškové dominanty obávají.

Starosta Lumír Aschenbrenner říká, že zastupitelé obvodu se jednoduše rozhodli možnost vybudování výškové dominanty v územním plánu ponechat.

A co říká na možný střet zájmů některých zastupitelů v případě hlasování o této záležitosti? „Já jsem si jenom dohledal, jestli jsou vlastníky pozemků, a to nejsou. Jestli tam mají další vztahy, to nevím. Ať si o střetu zájmů rozhodne někdo tam, kam to poslal kolega Soukup,“ konstatoval starosta.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Výjimečný trest. Primář rozsekal milence hlavu sekerou, dostal 28 let

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Krajský soud v Plzni vynesl rozsudek nad lékařem Vojtěchem Č., který loni v říjnu podle žalobce brutálně zavraždil milenku a druhou ženu znásilnil a pokusil se ji také zabít. Vyměřil mu výjimečný...

Při honu na Tachovsku zemřel myslivec, zřejmě ho zastřelil kolega

Ilustrační snímek

Tragickou smrtí jednoho z myslivců skončil sobotní hon v lesích u Kladrub na Tachovsku. Staršího muže zřejmě zasáhla střela vypálená některým z kolegů.

Vzácný brouk na Šumavě prospívá, těší vědce. Letošní pozorování kazilo počasí

Trnoštítec horský se nejčastěji nachází v tlejících souších, pařezech, nebo...

Na Šumavě se daří vzácnému brouku trnoštítci horskému. Potvrdil to letošní výzkum vědců. Brouk o velikosti až 3,5 centimetru žije po celém území národního parku od Nové Pece na Prachaticku po...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Zabili ho hřebíkovačkou, tělo spálili. Dvacetileté tresty za vraždu starosty platí

Soud řeší brutální vraždu starosty z Plzeňska, který byl usmrcený tesařskou...

Za brutální vraždu podnikatele a starosty z Plzeňska v úterý odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil jeho bývalé manželce a jejímu nevlastnímu bratrovi 20 let vězení. Třetí obžalovaný, ženin známý...

Patnáctiletá nadýchala skoro dvě promile. Strážníky přitom přesvědčovala, že nepila

Patnáctiletá dívka strážníkům přiznala, že pila vodku. Kdo ji naléval, však...

Rušení nočního klidu bylo důvodem, proč v sobotu krátce po půlnoci dorazila hlídka městské policie do podniku v plzeňské Prokopově ulici. Ihned po vstupu do provozovny ovšem strážníky zaujala zjevně...

19. listopadu 2025  9:03

Strýc zavedl ve svátek chlapce před školu. Neuvědomil si, že je zavřená

V pondělí byl státní svátek a tak byly základní školy zavřené. Strýc, který...

Do nesnází se dostal malý školák z Plzně, kterého strýc odvedl v pondělí do školy. Zapomněl ale, že je svátek, a chlapec zůstal na ulici sám. Když si hocha všimli strážníci, snažili se jej dovést...

18. listopadu 2025  14:28

Zabili ho hřebíkovačkou, tělo spálili. Dvacetileté tresty za vraždu starosty platí

Soud řeší brutální vraždu starosty z Plzeňska, který byl usmrcený tesařskou...

Za brutální vraždu podnikatele a starosty z Plzeňska v úterý odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil jeho bývalé manželce a jejímu nevlastnímu bratrovi 20 let vězení. Třetí obžalovaný, ženin známý...

18. listopadu 2025  13:57

Řidič nákladního auta při couvání srazil chodce, senior je ve vážném stavu

Řidič nákladního vozidla srazil v Plané při couvání seniory. Ten utrpěl vážná...

Vážná nehoda se stala v úterý dopoledne na náměstí v Plané na Tachovsku. Nákladní auto tam při couvání srazilo sedmasedmdesátiletého chodce. Záchranáři ho ve velmi vážném stavu převáželi do...

18. listopadu 2025  13:33

Drama v plzeňské restauraci. Číšník rozbil dveře a střep se mu zabodl do hrudníku

Fakultní nemocnice v Plzni, urgentní příjem. (23. 3. 2020)

Vážným zraněním skončila předčasně směna číšníka v jedné plzeňské restauraci. Mladík narazil do prosklených dveří tak nešťastně, že rozbil sklo a větší střep mu pronikl do hrudníku. Po ošetření ho...

18. listopadu 2025  10:09

Štěňata odebraná ze zakázaného chovu na Tachovsku zatím do adopce nemohou

Ve psím útulku v Tachově se aktuálně starají o 11 štěňat, která odebrali...

Většina zvířat nedávno odebraných chovatelce ze Starého Sedliště na Tachovsku skončila ve psím útulku. Aktuálně se starají o šest dospělých psů a jednu fenu s 11 štěňaty. Roztomilá černobílá mláďata,...

17. listopadu 2025  8:52

Soukromá škola BEAN Staňkov: škola pro rozvoj životních šancí

Metro.cz
Máme za sebou úspěšný školní rok SOŠ a Gymnázium Bean

Vzdělání se Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN ve Staňkově věnuje 30 let. Významně tak doplňuje nabídku atraktivních oborů v Plzeňském kraji.

17. listopadu 2025

Fotbalová Plzeň mění sportovního ředitele. Přichází Vozábal, Kolář v klubu zůstává

Martin Vozábal na tiskové konferenci českobudějovického Dynama.

Novým sportovním ředitelem fotbalové Viktorie Plzeň se stal Martin Vozábal, který naposledy působil v druholigovém Táborsku. Jeho předchůdce ve funkci Daniel Kolář v západočeském klubu zůstane....

16. listopadu 2025  18:31

Tragédie na Tachovsku. V hořícím autě zemřel mladík, další jsou těžce zranění

ilustrační snímek

U Plané na Tachovsku v neděli bouralo osobní auto. Jeden mladý muž zemřel na místě a tři další jsou těžce zranění. Zdravotnické operační středisko vyhlásilo hromadné postižení osob, zasahovalo osm...

16. listopadu 2025  17:50

Zastřelení myslivce na Tachovsku řeší policie jako nedbalost, muž byl na místě mrtvý

Ilustrační snímek

Sobotní zastřelení myslivce na honu v lesích u Kladrub na Tachovsku řeší policisté jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Podle zjištění kriminalistů nebyl nikdo z lovců opilý ani pod vlivem drog.

16. listopadu 2025  10:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Žulová dlažba v Plzni nevydržela nápor a popraskala, nové desky budou silnější

Žulové desky měly v centru Plzně vydržet navěky. Zhruba po 30 letech se nyní...

Dlažba ve Smetanových sadech v centru Plzně byla dlouho ostudou, protože kamenné desky byly popraskané, místy vytlučené, kousky na různých místech chyběly. Dělníci je nyní vyměňují za nové, silnější....

16. listopadu 2025  9:33

Při honu na Tachovsku zemřel myslivec, zřejmě ho zastřelil kolega

Ilustrační snímek

Tragickou smrtí jednoho z myslivců skončil sobotní hon v lesích u Kladrub na Tachovsku. Staršího muže zřejmě zasáhla střela vypálená některým z kolegů.

15. listopadu 2025  19:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.