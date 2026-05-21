Batole sedělo v okně, zatímco matka spala. Muži pod ním hbitě roztáhli deku

Děsivý pohled se minulý týden naskytl lidem v Plzni na Slovanech. Odpoledne tam totiž na parapetu v druhém patře seděl malý chlapec, který mohl každou chvíli spadnout. Dva muži, kteří si nebezpečné situace všimli, vylezli na stříšku pod oknem a roztáhli deku pro případ, že by dítě spadlo. Primátor se je nyní rozhodl za jejich pohotovost ocenit.

Nebezpečná situace se odehrála minulé úterý před půl čtvrtou odpoledne. Dvouletý chlapeček seděl na parapetu otevřeného okna v druhém patře domu na náměstí Generála Píky. Hrozilo, že z několikametrové výšky spadne.

Dítěte si všimli vyděšení kolemjdoucí, dva mladí muži začali okamžitě jednat.

Dvouletý chlapec vylezl na parapet v druhém patře a díval se ven. Dva pohotoví mladí muži neváhali a roztáhli pod ním deku pro případ, že by dítě vypadlo. (12. května 2026)

Vylezli na stříšku pod oknem, kde roztáhli deku pro případ, že by dítě z několikametrové výšky spadlo.

Mezitím už na místo jela hlídka policistů ze Slovan. Těm se po chvilce podařilo dobouchat na maminku malého rošťáka. Ta se jim přiznala, že byla natolik unavená, že asi na deset minut usnula. Její syn si pak otevřel okno a díval se ven.

Chlapečkovi se nakonec nic nestalo. Podle sousedů se jedná o slušnou rodinu a ani policie neshledala žádné pochybení. Maminku podrobili dechové zkoušce, která požití alkoholu vyloučila.

Primátor Plzně Roman Zarzycký se nyní rozhodl oba hrdiny ocenit. Vyhlásil proto po nich pátrání a jejich jména už zná. „Rád bych přijal a ocenil oba muže za odvahu, kterou v celé situaci prokázali. Naštěstí malý chlapeček z parapetu nespadl a nic se mu nestalo, přesto oba ukázali obrovskou pohotovost, ochotu a lidskost při snaze pomoci druhému, a to by rozhodně nemělo zůstat bez odezvy,“ uvedl primátor na sociálních sítích.

