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Včasný záchyt rakoviny slinivky je stále problém. Pomoci má screening

Jitka Kubíková Šrámková
  9:44

Slinivka břišní | foto: Profimedia.cz

Do pěti let bude existovat screeningový program týkající se včasného záchytu rakoviny slinivky břišní. Na chirurgickém kongresu týkajícím se karcinomu slinivky, jater a prsu to v Plzni řekl náměstek ředitele Fakultní nemocnice v Plzni Ondřej Topolčan. Na akci, kde se sešli přední chirurgové z České republiky i ze světa, byl optimistou i přesto, že rakovina slinivky se stává v posledních letech strašákem v medicíně.

„Čísla týkající se rakoviny slinivky jsou tristní, ale ke zlepšení dochází,“ uvedl na kongresu přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice (FN) v Plzni Jiří Moláček.

V 90. letech minulého století se pětileté přežití týkalo tří procent nemocných, dnes je to 13 procent. „Je to díky spolupráci diagnostiků, chirurgů, onkologů. Přesto je to ale jeden z nejhorších strašáků v medicíně a jsou predikce, které ukazují, že v roce 2030 to bude druhý nebo první nejčastější příčina smrti z maligních onemocnění,“ sdělil Moláček s tím, že dnes je ročně diagnostikováno zhruba 2 500 případů rakoviny slinivky břišní.

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Třeba u rakoviny prsu je to mnohem víc, 9 tisíc případů ročně, ale díky mamografickému screeningu, jehož obdoba u slinivky zatím není k dispozici, většina žen, která zachytí screening, dlouhodobě přežívá. Na kongresu to uvedla lékařka Chirurgické kliniky FN Ilona Zedníková.

Moláček doplnil, že screening je k dispozici u kolorektálního karcinomu, u karcinomu plic či u karcinomu prsní žlázy. „Tam to funguje, protože je to relativně jednoduché. Uděláte mamografii, sonografii, kolonoskopii a přijdete na to, jestli onemocnění máte, nebo nemáte. U slinivky je to hrozně těžké. Neexistuje jedno vyšetření, které by jasně řeklo, že tam ten nádor je, nebo není,“ popsal přednosta.

Proto se podle něj celý svět zabývá výzkumem rakoviny slinivky. „I my chirurgové proděláváme vývoj, snažíme se dělat co nejradikálnější operace, vzít co nejvíc uzlin, snažíme se dělat miniinvazivní operace roboticky, ale brzo se dostaneme na nějaký strop možností, jak to ovlivnit,“ říká Moláček s tím, že hlavní roli dnes hrají výzkumné týmy na poli imunoterapie či biologické terapie.

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Podle Topolčanova odhadu bude screening rakoviny slinivky postavený na kombinaci různých laboratorních metod.

Moláček v souvislosti s rakovinou slinivky upozornil, že v USA byla asi před měsícem schválena nová molekula, nový lék na metastatický karcinom. „To je nejzávažnější forma, kdy karcinom už má metastázy v játrech. Molekula mírně prodlouží život. Není to zatím nějaké výrazné prodloužení, ale vývoj na tomto poli jde obrovsky dopředu. Jsem proto optimista, že určitě za rok, za dva, za pět let budou šance pro pacienty větší,“ nastínil Moláček.

O rakovině slinivky se v posledních měsících více mluví i v souvislosti s tím, že se s tímto onemocněním potýká bývalý premiér České republiky Mirek Topolánek.

Ten o výzkumu, na který upozornil Moláček, mluvil před dvěma týdny v podcastu Studio N. „Někdy na jaře jsem si myslel, že už jsem v pořádku, ale mám metastázy na plicích,“ uvedl premiér. Podle svých slov čeká na výsledky amerického výzkumného programu a dochází na chemoterapie. „Včera jsem byl v gymu, odpoledne jsem hrál tenis, dnes jdu na fyzio a v sobotu jdu hrát golf,“ vyjmenoval expremiér.

Zároveň ale uvedl, že není, co se jeho nemoci týče, příliš optimistický. „Když se nic nestane a něco nezkusíme, tak to není na dlouho. Ale nějaký rok to ještě vydržím,“ řekl.

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Topolánek volá po lepším nastavení systému včasného záchytu rakoviny slinivky. „Systém na včasný záchyt nastaven není. Okno mezi tím, že je při vyšetření něco vidět, a chvílí, kdy už se to nedá opravit, je strašně krátké,“ popsal Topolánek.

Pomohl by podle něj systém monitorující rizikové skupiny. „Systém musí být nastavený tak, aby došlo ke včasné diagnostice a včasnému záchytu. Aby nemoc byla léčitelná a 90 procent lidí neumíralo,“ uzavřel Topolánek.

Ředitel FN Václav Šimánek upozornil, že plzeňská nemocnice je v obou oborech, tedy v chirurgii jater i slinivky, v České republice na špici a určuje, jak se budou tyto obory dále rozvíjet. „Zlepšili jsme jak detekci, to znamená záchyt časných stádií rakoviny slinivky a jater, tak i možnost úspěšně léčit nejenom chirurgicky. A to díky tomu, že máme nové chirurgické postupy a třeba robotické systémy. Zároveň máme i novou onkologickou léčbu,“ popsal Šimánek.

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