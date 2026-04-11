Plzeň si znovu připomene americké osvobození, dorazí stoletý veterán

Jitka Kubíková Šrámková
  8:59
Plzeň plánuje navštívit stoletý americký veterán Joseph Thurmond. Město tedy opět zažije Slavnosti svobody, jednu z nejvýznamnějších evropských připomínek konce druhé světové války, s veteránskou účastí.
Stoletý americký veterán Joseph Thurmond přijede v květnu do Plzně na Slavnosti svobody. | foto: Archiv Slavnosti svobody

Ačkoliv byla Plzeň osvobozena Američany, zásluhy americké armády v západních Čechách v období socialismu byly tehdejší propagandou připisovány Rudé armádě. Plzeň je však historicky pevně spjata s americkou 3. armádou.

Přímý účastník bojů druhé světové války Joseph Thurmond má do České republiky přijet jen několik dní poté, co v dubnu oslaví své 100. narozeniny.

Byl členem 94. pěší divize americké armády, do války vstoupil v únoru 1945. Prošel boji v Porýní a střední Evropě. Do Československa, konkrétně západních a jihozápadních Čech, se jeho 94. pěší divize dostala v červnu 1945. Vykonával strážní službu, například v Klatovech či Střelských Hošticích.

Slavnosti svobody začaly. Poprvé od války se do Plzně vrátil 99letý veterán Humason

„Vyhledávali jsme úkryty nepřátel, ničili zbraně, likvidovali nevybuchlou munici, zasypávali krátery po výbuších a zajišťovali zajatce, kteří byli následně převáženi do větších zajateckých táborů. Působili jsme ve městech západního Československa, jako jsou Klatovy nebo Střelské Hoštice. Na konci roku 1945 jsem byl převelen k 51. signálnímu sboru u Mnichova, kde jsem hlídal a doprovázel německé zajatce a dohlížel na jejich práci při odklízení trosek,“ zavzpomínal Joseph Thurmond.

Ten se letos na základě osobního pozvání a finanční záštity Jana Horského připravuje na cestu po stopách svého poválečného působení v jihozápadních Čechách a Slavnosti svobody jsou jednou ze zastávek na této jeho vzpomínkové pouti, kterou podniká společně se svým synem Michaelem.

Jejich desetidenní společná cesta je zavede kromě Plzně a Prahy i do Českého Krumlova, Rožmberku nad Vltavou, Střelských Hoštic, Horažďovic, Rabí, Sušice a Klatov. „Je pro mne velkou ctí doprovázet stoletého Josepha při jeho návratu do České republiky. Je to jedinečný moment, protože veteránů 94. pěší divize se k nám po roce 1989 vrátilo jen relativně málo. S Josephem jsme se poznali minulý rok v srpnu v jeho domově nedaleko hlavního města Indiany, poté co byl poprvé kontaktován historikem Jiřím Klůcem při příležitosti oslav 80. výročí vylodění v Normandii v roce 2024. Od té doby jsem ho navštívil třikrát osobně a stali jsme se přáteli,“ uvedl Jan Horský.

Veterán byl tváří Slavností svobody, město mu nezaplatilo ani oběd, vadí historikovi

Loni město Plzeň čelilo kritice, že na cestu jediného veterána Harryho Humasona, který do Plzně dorazil, nepřispěla ani korunu a nakonec se na cestu složili Češi.

Devětadevadesátiletý muž, který pomáhal osvobozovat v roce 1945 Československo a vůbec poprvé od konce války se účastnil loňských Slavností svobody v Plzni, si kvůli výletu vzal půjčku a rodina vyhlásila sbírku. Dárci dluhy splatili. Veterána také vypátral historik Klůc, který veterána loni doprovázel.

Návštěvníci Slavností svobody, které letos od 1. do 6. května připomenou 81 let od osvobození západočeské metropole americkou armádou, se mohou těšit na dobové kempy, přelety historických i současných letadel, koncerty napříč žánry a mnoho dalšího. „Věřím, že letošní Slavnosti svobody opět propojí úctu k historii a válečným veteránům s moderním životem Plzně,“ sdělil primátor Plzně Roman Zarzycký.

OBRAZEM: Na skok zpátky do zimy. Sníh zasypal květy sakur, narcisy i tulipány

Sněhová nadílka překvapila v pátek ráno obyvatele Plzně. Vločky zasypaly...

Obyvatele Plzně a okolí dnes ráno při pohledu z okna zaskočilo sněžení. Rozkvetlé tulipány, narcisy, macešky a pomalu se zelenající trávu, jenž probudily sluneční paprsky z předchozích dnů, nad...

Západ Čech zasypal sníh, na Karlovarsku zkomplikoval dopravu

Snímek z obchvatu Božího Daru. Pohled směrem na Klínovec. (10. dubna 2026)

Západ Čech v pátek zasypala bílá pokrývka. Počasí zde zkomplikovalo dopravu, především Karlovarsko hlásilo ráno i několik centimetrů mokrého sněhu. Místy se vytvořila ledovka. Policisté řešili...

Řidič riskantně předjížděl, po čelní srážce s kamionem uhořel v autě

Na silnici mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku se v pondělí časně ráno stala...

Tragicky skončila v pondělí ráno nehoda mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku. Řidič osobního vozidla se při nebezpečném předjíždění čelně srazil s nákladním autem a obě vozidla začala následně hořet....

Když mi nabídli Inženýrskou odyseu od Dietla, neváhala jsem, vzpomíná Švábová

Herečka Monika Švábová oslavila v letošním roce 80 let. Její profesní život je...

Celkem 58 sezon hraje v plzeňském divadle J. K. Tyla herečka Monika Švábová. Letos oslavila osmdesátiny a říká o sobě, že dokud budou role, diváci ji budou moci na jevišti vidět. „Zažila jsem tu...

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

Házenkáři Dukly vyhráli první semifinále extraligy v Plzni, zářili Jonáš a Erebai

Josef Jonáš z Dukly Praha děkuje fanouškům po zápase s Novým Veselím.

Házenkáři Dukly Praha vyhráli první semifinále extraligy s Plzní v hale Západočechů 32:26. Obhájci stříbra budou mít v neděli znovu před svými diváky možnost vyrovnat, v příštím týdnu bude série...

10. dubna 2026  21:11

Sokolov chce změnit systém parkování, přibudou zóny i chytré kontroly

Cam - Car v ulici Dr. Davida Bechera v prvním dni ostrého provozu (1. července...

Sokolov chce změnit systém parkování v ulicích. V té souvislosti chystá novou studii dopravy v klidu, vyměnil v ulicích parkovací automaty, plánuje výstavbu odstavných parkovišť a zřízení parkovacích...

10. dubna 2026  15:09

Jandač pokračuje v Plzni, potvrdil Straka. Končí Zámorský i Holešinský

Plzeňský trenér Josef Jandač během utkání se Spartou.

Hokejový trenér Josef Jandač přidá v Plzni další sezonu! Sedmapadesátiletý kouč, který Škodu dovedl ke druhé příčce po základní části a s týmem následně vypadl v sedmizápasové sérii se Spartou ve...

10. dubna 2026  13:18

Zavolejte na mě policii. Za diletantské přepadení pumpy dostala lupička tři roky

Kristýna Haluzincová u plzeňského krajského soudu. Vloni přepadla čerpací...

Deset dní žila loni v únoru na ulici po hádkách s otcem. Podle svých slov se chtěla dostat do tepla, proto Kristýna Haluzincová přepadla čerpací stanici na okraji Plzně. Po prodavačce požadovala...

10. dubna 2026  13:13

OBRAZEM: Na skok zpátky do zimy. Sníh zasypal květy sakur, narcisy i tulipány

Sněhová nadílka překvapila v pátek ráno obyvatele Plzně. Vločky zasypaly...

Obyvatele Plzně a okolí dnes ráno při pohledu z okna zaskočilo sněžení. Rozkvetlé tulipány, narcisy, macešky a pomalu se zelenající trávu, jenž probudily sluneční paprsky z předchozích dnů, nad...

10. dubna 2026  11:59

Západ Čech zasypal sníh, na Karlovarsku zkomplikoval dopravu

Snímek z obchvatu Božího Daru. Pohled směrem na Klínovec. (10. dubna 2026)

Západ Čech v pátek zasypala bílá pokrývka. Počasí zde zkomplikovalo dopravu, především Karlovarsko hlásilo ráno i několik centimetrů mokrého sněhu. Místy se vytvořila ledovka. Policisté řešili...

10. dubna 2026  8:33,  aktualizováno  11:20

Postaví se bilanci? V Trpišovského éře je Plzeň pro Slavii spíš příjemným soupeřem

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský a Miroslav Koubek z Plzně (vpravo) během...

Když fotbalový trenér Jindřich Trpišovský před víc než osmi lety nastoupil do Slavie, začaly Plzni, do té doby nejúspěšnějšímu týmu předchozích sezon, horší časy. Zvýrazní slávisté jasně lepší...

9. dubna 2026  19:05

Disciplinární komise udělila dvě pokuty 100 tisíc korun, trest dostal i Mareček

Dýmovnice fanoušků Bohemians v domácím utkání proti Liberci

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) potrestala Viktorii Plzeň pokutou 100 tisíc korun za výtržnosti fanoušků v zápase s Bohemians 1905. Pražané musejí zaplatit stejnou částku za...

9. dubna 2026  18:22

Plzeň si pojistila Wiegeleho. Rakouský brankář dostal smlouvu na další tři roky

Plzeňský brankář Wiegele během utkání proti Spartě.

Rakouský brankář Florian Wiegele prodloužil smlouvu s fotbalovou Plzní. Pětadvacetiletá gólmanská jednička Viktorie se Západočechům nově upsala do roku 2029. Třetí tým české ligy o tom informoval na...

9. dubna 2026  13:11,  aktualizováno  16:28

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Dronař létal nad hnízdem čápů. Mohlo to mít osudové následky, zní kritika

Čapí dvojici na komíně ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku ohrozil dron. (6. dubna...

Čápi na komíně na bývalém pivovaru ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku už pilně pracují na nové generaci. Jejich hnízdění ale narušily letecké manévry dronaře, který se pohyboval v jejich těsné blízkosti....

9. dubna 2026  12:58

Paradox. Zpoplatnění parku snížilo Kozlu návštěvnost, zámek ale vydělal víc

Zámek Kozel na Plzeňsku

Zámek Kozel na Plzeňsku přišel loni o třetinu návštěvníků. Důvodem bylo zpoplatnění vstupu do malebného parku, za což musejí nyní návštěvníci uhradit 60 korun. Rozhodnutí bývalého kastelána se podle...

9. dubna 2026  10:18

