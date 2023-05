Speciální pivo i stíhačky nad konvojem, v Plzni začaly Slavnosti svobody

Kde potkáte military car cluby Military Car Club Plzeň jede v sobotu do Stříbra a Kladrub, v neděli do Dýšiny a v Plzni se účastní přehlídky Convoy of Liberty Klub 3. armády Plzně jede v sobotu do Skvrňan, Vejprnic, Nýřan, Heřmanovy Huti, Dobřan, Dnešic, Přeštic, Příchovic, Letin, Blovic, Radyně, v neděli se účastní přehlídky Convoy of Liberty