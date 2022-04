Na Slavnosti svobody přijede pět veteránů, Plzeň jim poděkuje na náměstí

Akce Thank you, boys!, která se uskuteční 7. května, bude jedním z hlavních bodů programu Slavností svobody, kterými si Plzeň připomene výročí konce druhé světové války.

Plzeňské oslavy osvobození patří k nejvýznamnějším akcím svého druhu v Evropě. Tradiční součástí budou dobové vojenské kempy v centru města nebo průjezd oblíbeného Convoy of Liberty, který pojede po Klatovské třídě na náměstí Republiky v neděli 8. května po 11. hodině.

Hlavní vzpomínkové setkání se odehraje 6. května od 16 hodin u památníku Díky, Ameriko! na Americké třídě.

Vedení města oznámilo, že na Slavnosti svobody přijede pět veteránů, kteří v roce 1945 osvobozovali Plzeň. Tito hosté se na náměstí Republiky osobně zúčastní sobotního slavnostního večera v režii Michala Cabana.

„Veteráni se těší na Plzeň a na přízeň, kterou jim místní lidé projevovali a projevují. Z USA nás navštíví George Thompson, Herman Geist a Richard Pieper. Všichni tři přijedou v doprovodu rodin nebo blízkých. Za belgickou stranu přijedou pánové Louis Gihoul a Valere Gustin. Co jméno, to pojem. Co jméno, to tvář plzeňských Slavností svobody. Věřím, že to pro ně, ale i pro všechny návštěvníky bude skutečný zážitek,“ uvedl primátor Pavel Šindelář.

K účastníkům oslav bude patřit Luc Rensonnet, syn zesnulého velitele 17. střeleckého praporu belgických střelců, který Plzeň pravidelně navštěvoval. Letos asi poprvé nepřijede vnuk generála Pattona pan George Patton Waters.

„Je nám ctí, že můžeme i letos v Plzni přivítat ty, kteří před 77 lety přijeli jako osvoboditelé. Je obdivuhodné, jaký vztah si k našemu městu vytvořili a že se do něj tak rádi vracejí. Samozřejmě nelze opomenout ani ty, kteří už přijet nemohou, ani ty, kteří nás již navždy opustili,“ uvedla radní města Plzně Veronika Jilichová Nová.

Památku všech veteránů Plzeň uctí řadou vzpomínkových aktů. Během sobotního večera Thank you, boys! zazní hudba v podání uskupení Pilsner Jazz Band. Do programu se zapojí plzeňští tanečníci swingu i členové folklórních souborů, kteří přiblíží svými vystoupeními atmosféru, jakou připravili armádě generála Pattona Plzeňané po osvobození v květnu 1945.

Příjezd americké armády do Plzně připomenou i zástupci klubů vojenské historie, kteří se zapojí do představení se svou vojenskou historickou technikou.

Diváci budou mít příležitost zavzpomínat nejen na události spojené s osvobozením, ale i na dobu totality po roce 1948, která Plzeňanům násilně odepřela možnost si připomínat květnové události, a na návrat svobodných oslav po sametové revoluci. Večer je věnován všem, kteří bojovali a bojují za svobodu druhých.

„Bude to večer plný hudby, osobností a efektů, večer, který vyzdvihne hodnotu svobody,“ upozornila Veronika Jilichová Nová. Celý program oslav je na webu slavnostisvobody.cz.

Členové veteránských spolků s historickou válečnou technikou začínají po dvouleté covidové pauze opět objíždět pomníky a pomníčky připomínající padlé při osvobozování jihozápadních Čech na jaře 1945. Jednou z prvních akcí byl pietní akt u Památníku amerických letcích v Plzni-Liticích.

Nadšenci přivezli do Plzně vojenskou techniku (7. 5. 2021)