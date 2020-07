Jak na autostop? Rekordman dvakrát objel svět a chystá svou první knihu

18:13 , aktualizováno 18:13

Cestovatel Slávek Král ze Sušice na Klatovsku se zapsal do České knihy rekordů. Během svého života ujel autostopem přes 146 tisíc kilometrů. To je jako by více než tři a půl krát objel zeměkouli kolem rovníku.